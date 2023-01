La chanson «Besharam Rang» de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone prend une tournure Ghazal

La chanson Besharam Rang de Pathaan de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone continue de créer le buzz. Des influenceurs performants sur la piste énergique aux personnes recréant les étapes virales, nos flux de médias sociaux regorgent de plusieurs partages. Un tel de Kolkata a été révélé maintenant. L’artiste Soumya Mukherjee a partagé une version ghazal de Besharam Rang.

“Et si cette chanson -” Besharam Rang “est en version Ghazal”, a-t-il légendé le message. La vidéo a recueilli plus de 26 000 vues sur Instagram depuis son partage en ligne.

Les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits par la version. Un utilisateur a écrit “J’aurais vraiment aimé que la chanson originale soit ghazal.” Un autre a apprécié l’interprétation et a écrit: “Mieux que l’original.” Certains ont également commenté la façon dont cette version leur rappelle en quelque sorte la chanson Koi Fariyaad de Jagjit Singh. “Cela a l’ambiance Jagjit”, a déclaré un utilisateur des médias sociaux.

Soumya Mukherjee a également publié une version complète de la couverture ghazal de Besharam Rang sur youtube qui compte plus de 30 000 vues. La description de la vidéo se lit comme suit : “La nuit précédente, nous listions Besaram Rang et l’air de la chanson nous incite à penser que si c’était un ghazal. J’espère que vous aimez cette nouvelle version de reprise.

Plus tôt, une vidéo de Tanvi Geetha Ravishankar, une influenceuse taille plus, dansant son cœur sur Besharam Rang est devenue virale sur les réseaux sociaux. La vidéo a été initialement publiée par Tanvi elle-même, dansant sur la piste de danse dans un bikini violet avec un paréo bleu. “Soyez Besharam Si faire ce que vous aimez, porter ce que vous aimez et vivre la vie que vous voulez vous rend “Besharam” aux yeux de quelqu’un, c’est très bien. elle a écrit avec la vidéo.

Il aurait été affirmé que le rythme d’ouverture de la chanson était “plagié”. Les gens ont affirmé que le rythme de la chanson est similaire au morceau “Makeba” de Jain. Selon des rapports antérieurs, le Central Board of Film Certification (CBFC) a recommandé que plusieurs changements soient apportés à Shah Rukh Khan et Pathaan de Deepika Padukone, qui incluent des changements dans des parties de la chanson Besharam a sonné.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici