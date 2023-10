Ranbir Kapoor est un artiste de classe. Le meilleur de l’acteur est qu’il se transforme très rapidement en ses personnages. Animal est certainement l’un des films les plus attendus de Ranbir Kapoor, et il y a quelques temps, les créateurs ont sorti la chanson la plus émouvante, Satranga, du film. Et mon garçon, l’alchimie entre Ranbir et Rashmika Mandanna laisse les fans impressionnés. La chanson montre l’intensité de l’amour entre les deux acteurs et vous emmène dans leur voyage, tout cela grâce à la voix émouvante de Arijit Singh, qui ne manque jamais de faire de la magie.

Ranbir Kapoor et Rashmika Mandanna sont salués comme les amants parfaits dans cette belle Satranga chanson, et les fans ne peuvent s’empêcher de jaillir de leur chimie crépitante et de prétendre que cela va créer un feu d’artifice au box-office. Les fans notent également que dans la chanson, ils se séparent, et cela pourrait être le point culminant de Animal.

la façon dont les paroles se synchronisent avec cette scène ?? #Satranga est une dépendance instantanée #RanbirKapoor #RashmikaMandanna pic.twitter.com/36C4yhLQHu RK (@seeuatthemovie) 27 octobre 2023

Ranbir Kapoor joue une teinte négative dans Animal, et l’acteur est très excité par cette sortie car c’est la première fois qu’il sera vu dans un avatar gris. Parlant de son rôle dans Animal, RK a déclaré qu’il ne pouvait pas s’identifier à ce personnage et que c’était la partie la plus difficile pour lui. Après la sortie de Animal, Ranbir va prendre un congé sabbatique et s’acquitter de certaines tâches de papa pour sa fille Raha Kapoor. Restez à l’écoute avec nous pour plus d’actualités sur le divertissement.