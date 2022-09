Le nouveau chancelier veut supprimer le plafond des bonus des banquiers, ce qui pourrait encore creuser le fossé entre les riches et les pauvres alors que la récession se profile.

Le plafond a été introduit après le krach financier de 2008 – dans le cadre de mesures visant à réduire la prise de risque qui l’a provoqué – mais Kwasi Kwarteng pense que les règles rendent plus difficile d’attirer les meilleurs employés dans la ville de Londres.

Le Trésor affirme qu’aucune décision n’a été prise et Boris Johnson a renoncé à franchir le pas parce qu’il craignait le contrecoup politique lors de l’urgence du coût de la vie.

Keir Starmer avait accusé le Premier ministre de l’époque de “retourner”, décrivant l’idée de supprimer le plafond comme “des augmentations de salaire pour les banquiers, des réductions de salaire pour les infirmières de district”.

Le frein, introduit face à l’opposition britannique par l’UE en 2014, exige que les primes soient limitées à pas plus de 100% du salaire fixe, ou au double avec l’approbation des actionnaires.

Si les primes ne sont pas plafonnées, cela surviendrait alors que des millions de travailleurs, en particulier dans le secteur public, seraient confrontés à des réductions de salaire en termes réels, les salaires ne parvenant pas à suivre le rythme de l’inflation fixée à 10 %.

M. Kwarteng est soucieux de renforcer la compétitivité de Londres face à New York, Francfort, Hong Kong et Paris, selon des personnes informées des discussions qui se sont entretenues avec le Financial Times.

Un responsable financier a déclaré que la suppression du plafond serait un «dividende clair du Brexit. Quelque chose que vous pouvez présenter comme une victoire ».

La chancelière présentera un mini-budget la semaine prochaine, après avoir promis de “faire les choses différemment sous un nouveau leadership” et de ramener la croissance économique annuelle à 2,5%.

La fin des restrictions sur les bonus des banquiers est considérée comme un moyen de stimuler la croissance et de permettre au Royaume-Uni de réduire son énorme déficit budgétaire à moyen terme.

Cette décision s’inscrirait dans le cadre d’un ensemble qui apporte déjà une aide considérable aux familles ordinaires grâce au gel de deux ans des factures d’énergie des ménages.

Cependant, il est possible que M. Kwarteng laisse les changements à la ville de Londres à une date ultérieure – l’événement de la semaine prochaine devant déjà inclure 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts pour les riches.

Le plafond a agacé les banques d’investissement américaines qui emploient des dizaines de milliers d’employés à Londres, car Wall Street offre généralement des salaires fixes inférieurs avec de grosses primes liées aux performances.

“La taxe risque de pousser les meilleurs vers les États-Unis où ils peuvent être mieux payés”, a déclaré un responsable des services financiers, ajoutant : “Mais il sera publiquement difficile de vendre en période d’austérité”.

Richard Gnodde, responsable des opérations internationales de Goldman Sachs, a déclaré au Financial Times éliminer le plafond des bonus rendrait « Londres plus attrayante à coup sûr ».