La chancelière travailliste Rachel Reeves s’engage à réformer le système de planification « désuet » du Royaume-Uni | Actualités politiques

Rachel Reeves promettra d’accélérer les processus de planification pour relancer l’économie, qualifiant les conservateurs de « plus grand obstacle » à l’économie.

Le chancelier fantôme s’engagera à réformer le « système de planification désuet » du Royaume-Uni afin de « permettre à la Grande-Bretagne de reconstruire ».

Les affaires et l’économie devraient dominer la deuxième journée de la conférence travailliste à Liverpool et alors que le parti cherche à capitaliser sur la position des conservateurs décision controversée de supprimer la partie nord du HS2 vers Manchester.

Lire la suite : Le patron du syndicat critique l’offre « fade » de Sir Keir Starmer – Dernière conférence travailliste

Sir Keir Starmer charmera les entreprises en réunissant des centaines de chefs d’entreprise à la conférence travailliste lors d’une réunion que le parti a décrite comme la plus grande de son genre.

Microsoft, Ikea et Octopus font partie des participants au forum d’affaires, qui sera abordé par Mme Reeves et les entreprises fantômes.s le secrétaire Jonathan Reynolds.

Dans son discours, Mme Reeves devrait souligner comment les délais de décision pour les grands projets d’infrastructure ont augmenté de 65 % depuis 2012, prenant désormais quatre ans.

Les réformes qu’elle proposera incluent la mise à jour de toutes les déclarations de politique nationale – dont certaines n’ont pas été révisées depuis plus d’une décennie – au cours des six premiers mois suivant l’entrée du parti travailliste au numéro 10.

Les demandes de planification seraient accélérées pour les usines de batteries, les laboratoires et les infrastructures 5G, tandis que le parti établirait également des directives nationales plus claires pour les développeurs sur la consultation des communautés locales afin d’éviter toute perspective de litige.

Des édulcorants et des incitations potentielles telles que des factures d’énergie moins chères seront fournis pour encourager les communautés locales à soutenir des projets d’énergie propre.

« Si nous voulons stimuler les investissements, restaurer la sécurité économique et relancer la croissance, alors nous devons amener la Grande-Bretagne à reconstruire », devrait dire Mme Reeves.

« Les conservateurs voudraient vous faire croire que nous ne pouvons plus rien construire. En fait, le plus grand obstacle à la construction d’infrastructures, à l’investissement et à la croissance dans ce pays est le Parti conservateur lui-même.

En savoir plus:

Les conservateurs sont-ils repris par des « cinglés et des théoriciens du complot », selon Wes Streeting du Labour ?

RCN critique le projet de Sir Keir Starmer d’utiliser davantage d’heures supplémentaires pour réduire les listes d’attente du NHS

« Si les conservateurs ne veulent pas construire, si les conservateurs ne peuvent pas construire, alors nous le ferons. En affrontant de front les obstacles présentés par notre système de planification désuet.

En réponse, les conservateurs ont critiqué le parti travailliste pour sa récente opposition aux projets du gouvernement visant à assouplir les règles environnementales afin de stimuler la construction de logements.

Le président du parti, Greg Hands, a déclaré : « Si les travaillistes avaient l’intention de procéder à des réformes à long terme, ils soutiendraient de nouveaux projets de construction. Au lieu de cela, il y a quelques semaines à peine, ils ont essayé de bloquer nos projets de construction de 100 000 nouveaux logements.

« Le seul plan du parti travailliste pour développer l’économie est d’emprunter 28 milliards de livres sterling supplémentaires par an, augmentant ainsi la dette et l’inflation. »