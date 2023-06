La chancelière rencontrera le chien de garde des consommateurs au milieu des inquiétudes concernant les entreprises exploitant l’inflation

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le chancelier Jeremy Hunt interrogera mercredi les organismes de surveillance des consommateurs sur les pouvoirs qu’ils peuvent utiliser pour aider à faire baisser les prix alors que les inquiétudes grandissent quant au fait que les entreprises exploitent l’inflation galopante pour augmenter leurs bénéfices.

Il doit rencontrer l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) et les régulateurs des secteurs de l’énergie, de l’eau et des communications pour leur demander s’il existe un problème de profit et ce qu’ils font pour y remédier.

La réunion avec le CMA, Ofgem, Ofwat et Ofcom intervient après que la Banque d’Angleterre a suggéré que certains détaillants augmentaient les prix ou ne répercutaient pas la baisse des coûts sur les consommateurs afin d’augmenter leurs marges bénéficiaires à une époque d’inflation persistante.

Le Premier ministre Rishi Sunak a mis en garde les détaillants contre une tarification « responsable et équitable », affirmant que les factures d’achat hebdomadaires des ménages avaient « beaucoup trop augmenté au cours des derniers mois ».

M. Hunt a également confirmé que les ministres discutaient avec l’industrie alimentaire de « mesures potentielles pour atténuer la pression sur les consommateurs ».

On s’attend à ce qu’il soutienne un examen des prix des denrées alimentaires par la CMA et qu’il voit les régulateurs jouer un rôle central dans la lutte contre l’inflation.

Les supermarchés ont insisté mardi lors d’une audition en commission avec des députés sur le fait qu’ils ne profitaient pas, Tesco affirmant que le groupe était « le plus compétitif que nous ayons jamais été ».

Les chefs de supermarchés ont été interrogés par la commission des affaires et du commerce sur des allégations selon lesquelles ils utilisaient l’inflation comme couverture pour augmenter les prix, mais ont déclaré aux députés qu’ils ne répercutaient pas tous leurs coûts sur les acheteurs.

Les chaînes ont ajouté qu’elles n’étaient pas favorables à un plafonnement des prix des denrées alimentaires de base, récemment envisagé par le gouvernement.

Les accusations de profit ont déclenché une réaction violente de la part de l’industrie, le British Retail Consortium, l’organisme commercial représentant le secteur, affirmant qu’il y avait eu un « flux régulier de baisses de prix » par les supermarchés malgré des marges bénéficiaires « extrêmement serrées ».

Il faisait suite aux chiffres officiels de la semaine dernière qui montraient que l’inflation de l’indice des prix à la consommation n’avait pas diminué comme espéré en mai, restant à 8,7 %, l’inflation alimentaire ne reculant que légèrement à 18,4 %.

La Banque a par la suite relevé les taux d’intérêt à un plus haut en 15 ans la semaine dernière dans un mouvement de choc visant à maîtriser l’inflation.

Dimanche, M. Sunak a exhorté les Britanniques à court d’argent à « garder leur sang-froid » face aux taux d’intérêt élevés, car il a souligné « qu’il n’y a pas d’alternative » à l’éradication de l’inflation.

Il a déclaré que « l’inflation est l’ennemie » alors qu’il défendait la hausse des taux de la Banque, alors même qu’elle exerçait une pression sur les détenteurs d’hypothèques.

La chancelière, la semaine dernière, a convenu avec les banques de mesures visant à calmer la crise hypothécaire, notamment en permettant aux emprunteurs de prolonger la durée de leurs hypothèques ou de passer temporairement à un plan d’intérêt uniquement.