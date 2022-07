La chancelière promet un “big bang” post-Brexit pour City

Nadhim Zahawi a promis d’abroger des centaines de lois de finances de l’UE sur les livres de lois britanniques, dans le cadre des efforts du gouvernement pour déréglementer la City de Londres dans un “Big Bang” post-Brexit.

Le chancelier a déclaré au dîner annuel des banquiers de Mansion House qu’il souhaitait remplacer les règles de Bruxelles par une “approche plus agile” de la réglementation financière.

M. Zahawi a confirmé que le projet de loi sur les services financiers serait présenté au Parlement mercredi, affirmant qu’il “déclencherait la croissance” dans le secteur bancaire.

Il vise en partie à permettre la réforme du régime Solvabilité II qui régit le marché de l’assurance à travers l’Europe, visant à donner aux assureurs plus de flexibilité pour investir dans les infrastructures.

Le projet de loi donnerait aux régulateurs financiers britanniques un nouvel objectif de « promouvoir la croissance » dans le secteur, plutôt que d’agir simplement comme un chien de garde.

Le Trésor a également déclaré que le projet de loi envisagerait de nouveaux pouvoirs pour les ministres de “faire appel” aux décisions réglementaires prises par la Banque d’Angleterre que le gouvernement n’aime pas.

Le prédécesseur de M. Zahawi, Rishi Sunak, favori pour remporter la course à la direction des conservateurs, avait promis un “Big Bang 2.0” post-Brexit – une référence à la régulation de la City au milieu des années 1980.

Mais les plans établis par le chancelier récemment nommé devraient mettre le gouvernement sur une trajectoire de collision avec la Banque d’Angleterre, où l’on craint que la réglementation n’augmente le risque.

Le gouverneur Andrew Bailey a suggéré plus tôt ce mois-ci qu’il s’opposerait à tout changement qui permettrait aux ministres de s’ingérer. “L’indépendance des régulateurs est importante car une grande partie de notre position internationale en dépend”, a-t-il déclaré aux députés.

M. Zahawi a déclaré à l’auditoire mardi soir que le gouvernement “apportait les avantages du Brexit” en ce qui concerne le secteur financier.

Il a ajouté: “Les mesures que j’ai annoncées ce soir déclencheront la croissance dans notre secteur des services financiers et nous permettront de débloquer des dizaines de milliards de livres d’investissement dans l’économie britannique.”

Pendant ce temps, les députés participeront mercredi au débat en troisième lecture du très controversé projet de loi sur le protocole d’Irlande du Nord de Boris Johnson.

Cela survient alors qu’un député européen a averti que le Royaume-Uni était sur la bonne voie pour une guerre commerciale à grande échelle avec l’UE si le successeur de M. Johnson insiste pour déchirer des parties de l’accord de retrait du Brexit.

L’eurodéputé d’Irlande du Sud, Sean Kelly, a mis en garde contre de “graves conséquences” si le prochain Premier ministre abandonnait les contrôles protocolaires sans le consentement de Bruxelles.

“Si le Royaume-Uni le pousse et va de l’avant [with the legislation]alors l’événement ultime sera une guerre commerciale », a-t-il déclaré à la BBC.