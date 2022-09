La chancelière “profondément inquiète” pourrait geler cet hiver

Le chancelier Nadhim Zahawi s’est dit “profondément préoccupé” par le fait que certains Britanniques pourraient geler cet hiver s’ils n’ont pas les moyens de payer leurs factures d’énergie.

Le ministre du cabinet a admis que le programme de soutien actuel pour aider les gens à faire face n’était “pas suffisant” – mais a affirmé que “davantage d’aide arrive” lorsque le successeur de Boris Johnson sera en place au n ° 10.

Un million de Britanniques supplémentaires pourraient être plongés dans la pauvreté absolue sans autre intervention, selon un groupe de réflexion – tandis que les experts ont averti que les maisons froides coûteraient la vie à certains enfants.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il craignait que certains ne gèlent pendant la crise du coût de la vie cet hiver, M. Zahawi a déclaré à Sky News: “Je suis profondément préoccupé.”

La chancelière a déclaré que “personne ne devrait être coupé cet hiver parce qu’il n’a pas les moyens de payer son [energy bill]» – mais ne pouvait garantir que certaines familles endettées verront leur gaz et leur électricité coupés.

“Je travaille avec les entreprises et les ONG pour m’assurer que les personnes qui ont vraiment du mal reçoivent de l’aide”, a-t-il déclaré, ajoutant que les personnes qui craignent de ne pas pouvoir payer leurs factures “devraient contacter leur entreprise”.

M. Zahawi a déclaré que lui et les responsables du Trésor avaient élaboré de nouvelles options de soutien aux factures énergétiques pour les candidats à la direction des conservateurs Liz Truss et Rishi Sunak, disant “rien sur la table”.

La chancelière a confirmé que le gouvernement envisageait le projet de Scottish Power de créer un fonds pour les sociétés énergétiques qui leur permettrait de geler ou de fortement réduire les factures pour les deux prochaines années.

Lorsqu’on lui a demandé si le programme de soutien de 37 milliards de livres sterling déjà prévu cette année était suffisant, il a répondu: “Bien sûr, ce n’est pas le cas … Plus d’aide, au-delà des 37 milliards de livres sterling, arrive.”

Truss, qui reste le grand favori pour remporter la course à la direction des conservateurs, ne s’est pas encore engagé à verser d’autres paiements de soutien direct pour atténuer la douleur de la flambée des factures d’énergie. On pense que le favori envisage des paiements supplémentaires pour les ménages à faible revenu et les retraités.

Dans peut-être l’allusion la plus forte à ce jour, elle offrirait des “documents”, a déclaré Mme Truss Le soleil elle fournirait “un soutien immédiat pour s’assurer que les gens ne sont pas confrontés à des factures de carburant inabordables”.

Le favori du concours a également déclaré que les dernières rafles conservatrices d’hier soir offriraient “absolument” un soutien aux entreprises touchées par des hausses massives des factures d’énergie.

Le dernier rapport de la Resolution Foundation indique que le revenu disponible réel des ménages est sur le point de chuter de 10 % au cours de cette année et de la prochaine – avertissant que le nombre de personnes vivant dans la pauvreté absolue devrait augmenter de trois millions, pour atteindre 14 millions de personnes.

Le groupe de réflexion a déclaré qu’il s’agissait de “la plus grande pression depuis un siècle” et a averti que les Britanniques étaient confrontés à une “catastrophe du niveau de vie” sans nouveau soutien significatif.

Plus de 6 000 personnes meurent chaque hiver de la précarité énergétique, mais le chiffre devrait être “beaucoup plus élevé cette année”, selon un nouveau rapport de chercheurs de l’UCL Institute of Health Equity.

Le professeur Ian Sinha de l’hôpital pour enfants Alder Hey de Liverpool, co-auteur du rapport, a déclaré au Guardian qu’il n’avait “aucun doute” que la crise énergétique coûterait la vie à des enfants cet hiver.

Pendant ce temps, le patron d’Ovo Energy a présenté le plan en 10 points de son entreprise pour faire face à la crise énergétique, affirmant que le gouvernement devrait fournir une aide avec des factures qui diminuent pour les hauts revenus utilisant plus d’électricité.

Stephen Fitzpatrick a déclaré à la BBC qu’aider les familles à faible revenu à régler leurs factures d’énergie “doit être la première tâche” du prochain Premier ministre.

“Si nous n’utilisons pas chaque moment disponible au cours des 12 prochaines semaines pour résoudre ce problème, nous allons voir un hiver comme jamais auparavant avec des gens qui ont faim et froid et le NHS qui est submergé par les impacts sur la santé de la crise énergétique, ” il a dit.