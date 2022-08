La chancelière fait pression sur Liz Truss avec un appel à l’aide pour les factures d’énergie pour les salariés de 45 000 £

Les personnes gagnant 45 000 £ auront besoin de l’aide du gouvernement pour leurs factures d’énergie en flèche, a déclaré la chancelière, faisant pression sur Liz Truss pour qu’elle renforce ses plans.

Le favori de la direction conservatrice a critiqué les « aumônes » pour atténuer la douleur des augmentations hivernales et est censé favoriser un soutien supplémentaire pour les moins bien payés uniquement.

Mais Nadhim Zahawi a admis que la crise – avec des factures annuelles moyennes fixées à 3 549 £ à partir d’octobre et prévues à 5 300 £ à partir de janvier – signifie que le prochain Premier ministre devra faire beaucoup plus.

Le chancelier, un partisan de Truss, a déclaré: «Mon inquiétude est qu’il y a ceux qui ne bénéficient pas de prestations.

«Si vous êtes une infirmière ou un enseignant chevronné avec 45 000 £ par an, vos factures d’énergie augmentent de 80 % et augmenteront probablement encore plus au cours de la nouvelle année – c’est vraiment difficile.

« Si vous êtes un retraité, c’est vraiment difficile. Le crédit universel est donc un moyen de ciblage vraiment efficace, mais je regarde ce que nous pouvons faire d’autre pour nous assurer que nous aidons ceux qui ont vraiment besoin d’aide. Nous examinons toutes les options.

Mme Truss et Rishi Sunak ont ​​toutes deux refusé de définir des politiques détaillées pour réduire les factures d’énergie hivernales, malgré la hausse de 80% du plafond des prix à partir d’octobre prévue depuis de nombreux mois.

Le ministre des Affaires étrangères a fait de plus de 30 milliards de livres sterling de réductions d’impôts sa politique phare, bien que les experts soulignent qu’elles profiteront massivement aux très riches.

M. Zahawi – qui est un partisan de Mme Truss, mais qui ne sera probablement pas sa chancelière – a élaboré un menu d’options pour le prochain Premier ministre qui prendra ses fonctions le 6 septembre.

Chaque ménage recevra une remise de 400 £ sur ses factures d’énergie à payer en plusieurs versements à partir d’octobre, mais cela a été annoncé avant la hausse de 80% du plafond de vendredi.

Ils ne comprennent que des avantages croissants, un programme de prêts pour les fournisseurs et même les plans du Labour pour geler les factures d’énergie, en partie financés par une taxe exceptionnelle sur les fournisseurs d’énergie.

Mme Truss et M. Sunak ont ​​tous deux rejeté cette approche, mais M. Zahawi a déclaré Le télégraphe quotidien: “Rien n’est sur la table.

«Nous sommes dans une situation d’urgence économique nationale. Cela pourrait durer 18 mois, deux ans, si Poutine continue à utiliser l’énergie comme arme.

Mais George Eustice, le secrétaire à l’environnement, a défendu le retard de toute annonce en déclarant: «Les deux candidats ont déclaré qu’ils feraient plus. Vous n’avez pas longtemps à attendre, il y aura un nouveau premier ministre en place dans 10 jours environ.

“Et c’est à ce moment-là que ce nouveau Premier ministre devrait examiner les options et prendre des décisions. et ils ont tous deux clairement indiqué que ce sera absolument en haut de leur bac d’entrée.