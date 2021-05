La chancelière de Rutgers envoie une lettre dénonçant l’antisémitisme, puis S’EXCUSE aux Palestiniens un jour plus tard – The Right Scoop

Le chancelier de l’Université Rutgers a envoyé un courrier électronique aux étudiants condamnant les violentes attaques antisémites contre les Juifs qui se sont produites pendant la guerre en Israël. Il s’est également assuré de ne pas prendre position sur la guerre, peut-être parce qu’il essayait d’éviter la controverse:

«Nous avons également été témoins de la violence croissante entre les forces israéliennes et le Hamas au Moyen-Orient, entraînant la mort d’enfants et d’adultes et le déplacement massif de citoyens dans la région de Gaza et la perte de vies en Israël» était la seule mention de la conflit.

«Les récents incidents de haine dirigés contre les membres juifs de notre communauté nous rappellent à nouveau ce que l’histoire a à nous apprendre. Tragiquement, rien qu’au siècle dernier, des actes de préjugés et de haine non résolus ont servi de fondement à de nombreuses atrocités contre des groupes ciblés dans le monde », indique le courriel.

APPELANT QUOTIDIEN – Le Dr Christopher J. Molloy, chancelier de l’université, et la Dre Francine Conway, prévôt et vice-chancelière exécutive pour la recherche et les affaires académiques, ont initialement envoyé mercredi à leurs étudiants un message dénonçant l’augmentation largement rapportée des crimes de haine. contre les juifs.

Mais le lendemain, le chancelier a envoyé une autre lettre par courrier électronique s’excusant auprès des Palestiniens parce qu’il n’était pas assez inclusif ou quelque chose comme ça:

Un jour plus tard, Molloy et Conway ont envoyé un deuxième e-mail à leurs élèves intitulé «An Apology».

L’e-mail, également obtenu par Daily Caller, présentait des excuses aux membres de la communauté palestinienne de l’université et disait que le message condamnant l’antisémitisme «ne correspondait pas» à leur intention d’être un «lieu où toutes les identités peuvent se sentir validées et soutenues».

«Avec le recul, il est clair pour nous que le message n’a pas réussi à communiquer le soutien aux membres de notre communauté palestinienne. Nous nous excusons sincèrement pour le mal que ce message a causé », a commencé le message.

«Notre diversité doit être soutenue par l’équité, l’inclusion, l’antiracisme et la condamnation de toutes les formes de sectarisme et de haine, y compris l’antisémitisme et l’islamophobie», a-t-il déclaré.

«Au fur et à mesure que nous grandissons dans notre compréhension personnelle et intuitive, nous prendrons à cœur la leçon apprise ici et nous nous engageons à faire mieux. Nous travaillerons pour regagner votre confiance et veillerons à ce que nos communications futures soient beaucoup plus sensibles et équilibrées », a-t-il conclu.