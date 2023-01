La chancelière britannique devrait rencontrer des chefs d’entreprise pour discuter du soutien énergétique – Business Live

Le Dax allemand et l’Ibex espagnol ont tous deux augmenté de 0,6 % en début de séance, le CAC français de 0,7 % et le FTSE MiB de 0,5 %. L’indice élargi Euro Stoxx a également progressé de 0,6 %.

L’argent intelligent pense que la plupart des mauvaises nouvelles pour Tesla sont déjà prises en compte, comme l’accord fragile qu’Elon Musk a annoncé concernant l’achat de Twitter pour 44 milliards de dollars, ce qui l’a amené à vendre une grande partie de ses actions dans Tesla. De plus, Elon a été distrait ou moins concentré sur le produit principal de l’entreprise en raison du stress de prendre une autre entreprise sous son aile. Attribution des sources de Tesla à Twitter et processus de recherche d’un PDG approprié pour Twitter.

Le cours de l’action de Tesla a encore chuté de 12 % et a poursuivi sa vente d’un an qui a eu lieu en 2022. Bien sûr, la principale raison de la nouvelle vente était ses chiffres de livraison de voitures qui étaient beaucoup plus faibles que les attentes du marché. Wall Street s’attendait à ce que le nombre soit proche de la barre des 427 000 pour le quatrième trimestre de l’année dernière lorsque la société a déclaré 405 278 000. Si vous regardez les chiffres, la différence n’est pas à part. La faiblesse des chiffres peut être imputée à un certain nombre de facteurs, tels que la hausse de l’inflation qui a rendu les consommateurs méfiants quant à leurs dépenses. Les taux d’intérêt plus élevés sont un autre facteur dont les consommateurs sont conscients avant de s’engager à un paiement mensuel.

À Wall Street, les actions ont commencé l’année sur une note pessimiste, Tesla et Apple menant le peloton à la baisse, craignant que les ventes ne subissent un coup alors que la méfiance des consommateurs augmente pendant la récession. Le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale sera dévoré plus tard, à la recherche d’indices sur la hausse des taux, avant que les décideurs n’envisagent d’appuyer sur le bouton pause.

Introduction: la chancelière britannique devrait rencontrer des chefs d'entreprise pour discuter du soutien énergétique

La chancelière britannique, Jérémy Hunt, devrait rencontrer des groupes d’entreprises à l’heure du déjeuner pour discuter du soutien énergétique du gouvernement après mars. Les chefs d’entreprise craignent que le gouvernement réduise de moitié son aide aux factures d’énergie.

La Fédération des petites entreprises, UK Hospitality, la CBI et les chambres de commerce britanniques sont tous attendus à la réunion, la BBC a rapporté.

Il y a plus de perturbations sur le chemin de fer alors que les gens retournent au travail après les vacances de Noël, le deuxième de cinq jours de grèves ferroviaires. Seul un service ferroviaire britannique sur cinq devrait fonctionner aujourd’hui.

Les prix des denrées alimentaires au Royaume-Uni ont atteint un taux record en décembre, suscitant des avertissements d'”une autre année difficile pour les consommateurs et les entreprises” car l’inflation ne montre aucun signe immédiat de déclin. Le British Retail Consortium a déclaré que l’inflation annuelle des produits alimentaires était passée de 12,4 % en novembre à 13,3 % en décembre.

Il a expliqué que les prix élevés des aliments pour animaux, des engrais et de l’énergie ont entraîné une hausse des prix des denrées alimentaires dans les rayons des supermarchés, et a averti que les consommateurs seraient probablement confrontés à de nouvelles augmentations en 2023. Les articles non alimentaires sont devenus légèrement moins chers, les détaillants offrant des remises pour essayer de déplacer les stocks, et le chiffre global de l’inflation des prix en magasin a légèrement diminué, passant de 7,4 % à 7,3 %.

A Wall Street, les actions technologiques bradées mardi menées par Tesla. Ses actions ont glissé 12% sur les craintes d’un affaiblissement de la demande et de problèmes logistiques, après que le constructeur de voitures électriques ait manqué les attentes du marché pour les livraisons du quatrième trimestre malgré l’expédition d’un nombre record de véhicules.

PommeLe cours de l’action a également souffert et a terminé la journée en baisse de 3,7 %, ramenant sa valeur marchande en dessous de 2 000 milliards de dollars. C’est en contraste frappant avec le début de l’année dernière, lorsque le fabricant d’iPhone est devenu la seule entreprise à atteindre une valorisation de 3 milliards de dollars. Les investisseurs s’inquiètent des perturbations de ses usines en Chine à cause de la vague de Covid là-bas.

Le Nasdaq a clôturé en baisse de 0,76% tandis que le S&P 500 a perdu 0,4%.

En Asie, le Nikkei du Japon a chuté de 1,45 %, tandis que le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 2,8 % et que les marchés australien et sud-coréen ont gagné environ 1,6 % chacun.

Pour les marchés financiers, l’événement majeur aujourd’hui est la publication du procès-verbal de la réunion de décembre du gouvernement fédéral américainlorsqu’il a relevé les taux d’intérêt de 50 points de base et que les taux avertis pourraient devoir rester plus élevés plus longtemps.

L’agenda

7h45 GMT : Inflation en France pour décembre (prévision : 6,4%)

8h45 GMT – 9h GMT: Italie, France, Allemagne, PMI des services mondiaux S&P de la zone euro définitifs pour décembre

9h30 GMT: Approbations hypothécaires au Royaume-Uni et crédit à la consommation pour novembre

15h00 GMT : ISM manufacturier américain PMI pour décembre (prévision : 48,5)

19h00 GMT: minutes de la Réserve fédérale américaine