La chancelière allemande vante une décision difficile concernant Patriot — RT World News

L’engagement de Berlin d’envoyer une autre batterie à Kiev devrait encourager une aide militaire accrue, a déclaré Olaf Scholz

La décision de Berlin de promettre à Kiev un troisième système de missiles Patriot a été une décision difficile et, espérons-le, incitera d’autres pays européens à donner davantage d’armes, a déclaré le chancelier Olaf Scholz.

Le dirigeant allemand a rencontré lundi ses homologues des cinq pays nordiques lors d’un sommet à Stockholm. S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec les premiers ministres de Suède, du Danemark, de Norvège, de Finlande et d’Islande, Scholz a réitéré son engagement à « soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra » pour vaincre la Russie.

Kiev se plaint du fait que la pénurie de systèmes de défense aérienne occidentaux expose ses troupes et ses infrastructures aux attaques à longue portée de la Russie. Le président Vladimir Zelensky a déclaré que son armée avait besoin de 25 systèmes Patriot fabriqués aux États-Unis, dont chacun coûte plus d’un milliard de dollars.

La décision de fournir une batterie Patriot supplémentaire, annoncée en avril, « ce n’était pas si simple, car nous n’en avons pas beaucoup », Scholz a déclaré aux journalistes. L’exemple allemand devrait rendre les autres donateurs plus généreux, a-t-il ajouté, car « En fin de compte, nous avons besoin de beaucoup de munitions, d’artillerie, de chars et de défenses aériennes. »















Le sommet nordique est le premier auquel tous les participants sont également membres à part entière de l’OTAN, un fait que l’hôte Ulf Kristersson, le Premier ministre suédois, a salué dans son discours d’ouverture. La Suède et la Finlande ont demandé à rejoindre le bloc militaire dirigé par les États-Unis peu de temps après le déclenchement du conflit en Ukraine.

Cependant, certains membres européens de l’OTAN ont exprimé leur scepticisme quant aux demandes de Kiev concernant des systèmes Patriot supplémentaires. Le Premier ministre roumain Marcel Ciolacu a déclaré que certains membres de son gouvernement étaient opposés à l’idée de partager de telles armes, en réaction aux propos tenus lundi par le président Klaus Iohannis. Iohannis a déclaré que son homologue américain, Joe Biden, avait évoqué la question lors de leur réunion à Washington et qu’il était personnellement « ouvert à la discussion » sur les Patriotes.

Comme alternative à de nouveaux dons, certains responsables occidentaux ont suggéré que les pays d’Europe de l’Est pourraient utiliser leurs systèmes Patriot pour intercepter les missiles russes au-dessus de l’ouest de l’Ukraine. Le gouvernement allemand s’est déclaré samedi dernier contre une telle proposition car elle équivaudrait à une implication directe des membres de l’OTAN dans le conflit.

Moscou a cité l’expansion de l’OTAN en Europe et sa présence croissante en Ukraine comme l’un des principaux déclencheurs des hostilités. La semaine dernière, le président Vladimir Poutine a ordonné un exercice militaire instantané pour tester les capacités russes en matière d’armes nucléaires tactiques en réponse à la rhétorique de plus en plus belliqueuse de certains membres du bloc.