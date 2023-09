La chancelière allemande s’immisce dans les élections polonaises – Varsovie

Le ministre des Affaires étrangères Zbigniew Rau a demandé à Berlin de respecter la souveraineté de son voisin

Le chancelier allemand Olaf Scholz a tenté de s’immiscer dans les élections parlementaires polonaises prévues le mois prochain, a déclaré le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau. La réprimande est intervenue après que Scholz ait exprimé son inquiétude face au scandale des espèces contre visas qui est devenu l’un des enjeux de la campagne.

« La dernière déclaration du chancelier allemand Olaf Scholz viole les principes de l’égalité souveraine des États, qui constituent le fondement des relations de bon voisinage et de la coopération amicale avec la Pologne. » Rau a écrit dimanche sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter), ajoutant que les affaires intérieures polonaises ne relevaient pas de la compétence du chancelier.

« Les déclarations à cet égard indiquent une tentative d’ingérence dans les affaires intérieures de l’État polonais et dans la campagne électorale en cours en Pologne », » argumenta Rau. Il a demandé à Scholz de « respecter la souveraineté de la Pologne et s’abstenir de toute déclaration susceptible de nuire à nos relations mutuelles ».

Scholz avait demandé plus tôt « clarification » de Varsovie suite aux allégations selon lesquelles le gouvernement polonais aurait toléré un système de visa illégal impliquant des migrants originaires de pays tiers. La chancelière s’est prononcée en faveur de « mesures supplémentaires » à la frontière avec la Pologne, tandis que le ministère allemand de l’Intérieur a convoqué l’ambassadeur de Pologne à ce sujet.

Le principal parti d’opposition polonais, la Plateforme civique centriste, a accusé le parti conservateur Droit et Justice (PiS) au pouvoir d’un système de corruption dans le cadre duquel des visas de travail étaient vendus dans les consulats polonais du monde entier. La question est particulièrement sensible, compte tenu de la position ferme du parti au pouvoir en matière de contrôle des migrations et des frontières. L’affaire a ébranlé Berlin car la Pologne et l’Allemagne n’ont pas de frontière physique.

Alors que la Pologne a admis qu’un certain nombre de visas avaient été délivrés illégalement et a inculpé sept personnes dans le cadre de cette affaire, le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro a insisté sur le fait que la convocation de l’envoyé du pays par Berlin était basée sur « de faux reportages dans les médias ».

Outre le scandale des visas, Varsovie est actuellement en conflit avec son voisin oriental, l’Ukraine, sur le commerce des céréales. Vendredi, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a accusé le président ukrainien Vladimir Zelensky de « insultant » le peuple polonais, après que Zelensky ait critiqué la décision de Varsovie de fermer son marché intérieur aux céréales ukrainiennes. Les responsables polonais ont insisté sur le fait que l’interdiction était une mesure nécessaire pour protéger les agriculteurs du pays.