La chancelière allemande se rend en Chine alors que le public s’inquiète de la dépendance croissante | Nouvelles du monde

Avant même le décollage de l’avion de la chancelière allemande, le moment de ce voyage en Chine était devenu un sujet de débats et de critiques tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Allemagne.

Olaf Scholz, accompagné d’une délégation commerciale, est le premier dirigeant du G7 à se rendre à Pékin depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Il est également le premier à rencontrer le président Xi Jinping depuis qu’il a resserré son emprise sur le pouvoir et obtenu un troisième mandat sans précédent.

Au milieu d’un examen minutieux à Berlin, Paris, Bruxelles et plus loin, la chancelière a écrit des éditoriaux dans Politico et le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung défendant sa décision de partir.

“La Chine reste un partenaire commercial et commercial important pour l’Allemagne et l’Europe – nous ne voulons pas nous en séparer. Mais que veut la Chine ?” demande-t-il dans Politico, tout en s’engageant à discuter des “sujets difficiles” ainsi que des réalités économiques qui obligent le gouvernement à réduire les “dépendances à risque”.

La Chine est le plus grand partenaire commercial de l’Allemagne, donc, d’un point de vue économique, la réunion de vendredi est compréhensible, mais les critiques craignent que les erreurs du passé ne se répètent si le pays devient trop dépendant d’une autre puissance autoritaire comme il l’a fait auparavant avec la Russie.

“L’Allemagne est toujours extrêmement dépendante économiquement de la Chine afin qu’elle puisse être réduite au silence“, met en garde Wenzel Michalski, directeur allemand de Human Rights Watch.

Entre janvier et juin de cette année, les entreprises allemandes ont investi plus de 10 milliards d’euros dans le pays, selon une étude de l’Institut économique allemand (IW).

“Nous devons tirer des leçons”

Les chiffres de cette semaine de l’Office fédéral de la statistique montrent que la plupart des importations provenaient également de Chine, avec une augmentation de 5,4 % par rapport au mois de septembre, tandis que les exportations dans l’autre sens ont chuté de 2 %.

Après avoir été durement touchés pendant la guerre en Ukraine par une dépendance excessive à l’énergie russe, beaucoup souhaitent éviter les mêmes écueils avec Pékin.

“Nous devons tirer des leçons, et tirer des leçons signifie que nous devons réduire les dépendances unilatérales dans la mesure du possible. Cela s’applique en particulier à la Chine”, a déclaré le président allemand Frank-Walter Steinmeier à la chaîne publique ARD lors d’une récente visite à Kyiv.

L’équilibre entre isolement et domination hégémonique

Des sources gouvernementales ont confirmé que bien qu’il n’y ait pas de politique visant à isoler la Chine, la domination hégémonique dans la région est incompatible avec l’ordre mondial envisagé par l’Allemagne.

Ces dernières années, Berlin est devenue plus belliciste dans certaines de ses actions, par exemple, en envoyant un navire de guerre en mer de Chine méridionale en 2021 pour la première fois en près de deux décennies, et en envoyant des avions de chasse en Australie, au Japon et en Corée du Sud plus tôt cette an.

Cependant, la décision du chancelier la semaine dernière de faire passer une décision du cabinet autorisant la société chinoise Cosco à investir dans un terminal au port de Hambourg malgré l’opposition de ses partenaires de la coalition est considérée par certains comme un mauvais présage.

L’opposition de six ministères du gouvernement a conduit à un accord compromis avec Cosco obtenant une participation de 24,9 % au lieu de 35 %.

Une nouvelle stratégie chinoise

Mais le ministre allemand des Affaires étrangères reste sceptique et a redoublé d’exigences pour une “nouvelle stratégie chinoise”.

Annalena Baerbock a déclaré qu’elle s’attend à ce qu’Olaf Scholz soulève les questions des droits de l’homme, du droit international et des conditions de concurrence équitables lors de sa visite, selon Der Spiegel.

“Maintenant, il est crucial de faire comprendre en Chine les messages que nous avons établis ensemble dans l’accord de coalition”, a-t-elle déclaré.

“Comme on le sait, nous avons clairement indiqué dans l’accord de coalition que la Chine est notre partenaire sur les questions mondiales, que nous ne pouvons pas découpler dans un monde globalisé, mais que la Chine est aussi un concurrent et de plus en plus un rival systémique”.

Le gouvernement allemand examine des questions telles que les tensions à propos de Taïwan et de Hong Kong et les préoccupations en matière de droits de l’homme alors qu’il rédige sa première stratégie pour la Chine qui doit être publiée l’année prochaine.

“Le découplage est la mauvaise réponse”

Cependant, l’insistance de Scholz sur le fait que “le découplage est la mauvaise réponse” a fait craindre à certains qu’il ne résiste pas à Xi Jinping.

Dolkun Isa, président du Congrès mondial ouïghour, a déclaré : “Malgré les critiques des partenaires internationaux, le chancelier Olaf Scholz a décidé de se rendre en Chine avec une délégation commerciale.

“Il y a tout juste une semaine, les services secrets allemands ont mis en garde contre une dépendance vis-à-vis de la Chine.

“À une époque où le gouvernement chinois commet des crimes internationaux contre les Ouïghours, y compris un génocide, le voyage du chancelier envoie non seulement un mauvais message au monde, mais pose également un risque majeur pour la sécurité nationale de l’Allemagne.”

“Nous paierons un prix beaucoup plus élevé dans un avenir prévisible si nous n’avons pas de principes maintenant”

La Chine a toujours nié les allégations d’abus dans la région du Xinjiang – une autre raison pour laquelle la chancelière doit envoyer un message clair selon lequel les droits de l’homme sont primordiaux, selon les militants.

M. Michalski a déclaré: “Je ne suis pas contre le voyage en Chine, mais si c’est comme si de rien n’était, cela devrait se terminer maintenant, car nous avons expérimenté ce que cela signifie quand nous regardons la Russie.

“Nous paierons un prix beaucoup plus élevé dans un avenir prévisible si nous n’avons pas de principes maintenant.

“Pour un une solution rapide à la misère économique à laquelle nous sommes confrontés, ce serait trop myope.”

Le “business as usual” n’est plus une option

Des sources officielles ont confirmé que le but du voyage n’est pas la continuation des approches précédentes, M. Scholz écrivant : “C’est précisément parce que le ‘business as usual’ n’est plus une option dans ces circonstances que je me rends à Pékin”.

On nous dit que le gouvernement allemand veut voir où la coopération est possible mais s’attaquer à des domaines tels que la guerre et la paix où la Chine joue un rôle essentiel.

Ses relations étroites avec la Russie signifient que son influence pourrait être critique dans la direction de la guerre en Ukraine, et sa taille même la rend cruciale pour des sujets tels que le changement climatique, la mondialisation et la sécurité alimentaire.

Succès non garanti

Bien que le succès ne soit pas garanti, le sentiment est que ne pas essayer du tout serait fondamentalement faux.

De plus, les pressions économiques actuelles ne peuvent être ignorées par la chancelière.

Bien qu’aucune transaction d’entreprise ne soit prévue, la flambée du coût de la vie, la flambée des prix de l’énergie, la forte inflation et les signaux indiquant que l’économie manufacturière de la zone euro est en récession éclipsent ce voyage.

Les relations sont cruciales pour les deux parties

Tim Rühlig, expert de la Chine au Conseil allemand des relations étrangères, a déclaré : “Les relations sino-allemandes sont cruciales pour les deux parties, principalement pour des raisons de coopération économique.

“Les deux pays ont développé une relation de confiance avec un partenariat stratégique.

“Ces dernières années, les relations ont souffert, notamment en raison du comportement international plus agressif de la Chine et de l’évolution du contexte géopolitique.

“La solution n’est pas un découplage complet de la Chine mais une réduction des dépendances critiques.

“C’est complexe, long et coûteux, mais faisable s’il y a suffisamment de volonté politique.”

Avec des implications économiques, politiques et morales potentielles, le chancelier est confronté à une corde raide qu’il doit emprunter avec précaution, tout en étant sous le regard attentif des sceptiques chinois à la maison et à l’étranger.