La chancelière allemande et des représentants de l’État se réunissent pour un sommet sur la migration

BERLIN – Le chancelier allemand Olaf Scholz a invité mercredi les hauts responsables des 16 États du pays à un sommet sur le nombre croissant de demandeurs d’asile et le manque de logements et de places dans les écoles ou les jardins d’enfants pour eux. Le gouvernement fédéral et les États se disputent depuis des mois pour savoir qui paiera la hausse des coûts.

En plus des plus d’un million d’Ukrainiens qui sont venus en Allemagne l’année dernière pour se mettre à l’abri de la guerre de la Russie contre leur pays, le nombre de demandeurs d’asile a également fortement augmenté. Les Ukrainiens reçoivent immédiatement le statut de réfugié en Allemagne et n’ont pas besoin de demander l’asile.

En 2022, plus de 244 000 personnes ont demandé l’asile en Allemagne. Au cours des quatre premiers mois de cette année, 101 981 personnes ont demandé l’asile, soit une augmentation de 78% par rapport à l’année précédente, selon l’Office fédéral des migrations et des réfugiés. Les experts estiment que jusqu’à 300 000 migrants pourraient demander l’asile en Allemagne cette année.

Beaucoup de ceux qui arrivent quotidiennement en Allemagne traversent les Balkans et viennent de pays en guerre comme la Syrie ou l’Afghanistan. Ils comptent sur des passeurs pour les faire traverser les frontières afin qu’ils puissent demander l’asile dès leur arrivée sur le sol allemand.

Les communautés locales – qui sont représentées par les États lors du sommet sur la migration de mercredi – hébergent des demandeurs d’asile dans des tentes, des conteneurs, des gymnases ou d’anciens aéroports depuis des mois, car les logements ordinaires se raréfient. De plus, ils disent qu’il y a aussi un manque de jardins d’enfants et d’espaces scolaires pour les enfants migrants. Ils exigent des milliards de fonds fédéraux supplémentaires pour couvrir leurs coûts.

Le gouvernement national, cependant, rejette leurs demandes, affirmant qu’il a dépensé 28 milliards d’euros (30,7 milliards de dollars) pour la migration l’année dernière seulement. Plus de 12 milliards d’euros ont été investis dans la lutte contre les causes de fuite à l’étranger, et environ 15 milliards ont été fournis pour l’aide directe aux États et aux autorités locales, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

Pour cette année, le gouvernement dit qu’il accordera 15,6 milliards d’euros de soutien fédéral aux États et aux communautés pour les aider à supporter leurs coûts de migration – ce qui, selon les États, n’est toujours pas suffisant.

Alors que le niveau de migration de 2015-16, au cours duquel plus d’un million de personnes ont demandé l’asile en Allemagne, n’a pas encore été atteint, les responsables craignent que le nombre croissant de migrants ne conduise également à un renforcement des partis d’extrême droite qui tentent d’exploiter le sentiment anti-migrants à leurs propres fins populistes.

Des appels ont été lancés pour rétablir les contrôles aux frontières en Allemagne, qui ne contrôle généralement pas ses frontières extérieures car elle est membre de la zone de voyage Schengen sans visa. Scholz lui-même a déclaré plus tôt cette année que l’Allemagne devait faire un meilleur travail pour freiner la migration illégale et expulser ceux dont les demandes d’asile sont rejetées. L’Allemagne a réintroduit à plusieurs reprises des contrôles le long de sa frontière sud avec l’Autriche dans le but de réprimer la migration. L’Autriche, en retour, a rétabli les contrôles à sa frontière avec la Slovaquie pour empêcher les migrants d’entrer sans autorisation.

Au-delà de l’Allemagne, on craint également de plus en plus que l’arrivée de migrants dans toute l’Europe ne devienne incontrôlable et qu’une solution européenne commune doive être trouvée.

Certains hauts responsables, dont la ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser, soutiennent les plans visant à établir des camps de transit pour les migrants aux frontières extérieures de l’Europe où les responsables peuvent décider des demandes d’asile – et expulser ceux qui sont rejetés avant même de pouvoir voyager vers des destinations populaires telles que l’Allemagne, la Grande-Bretagne ou la Scandinavie.

« Pendant trop longtemps, nous avons rendu difficile l’arrivée en Allemagne de personnes dont nous avons besoin d’esprits brillants et de mains travailleuses », a déclaré mardi le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, à la télévision publique ZDF. « Et depuis trop longtemps, nous facilitons le séjour des personnes qui sont en fait obligées de partir parce qu’elles sont entrées en Allemagne de manière irrégulière. Et cela doit changer.