Lundi, le chancelier allemand Olaf Scholz a vivement critiqué les militants pour le climat les qualifiant de « fous » pour des manifestations drastiques telles que bloquer des rues ou se coller à des peintures célèbres dans des musées.

« Je pense que c’est complètement fou de se coller d’une manière ou d’une autre à un tableau ou dans la rue », a déclaré Scholz lors d’une visite dans une école primaire de la ville de Kleinmachnow à l’extérieur de Berlin, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

Le chancelier a ajouté qu’il ne pensait pas que l’opinion de qui que ce soit sur le changement climatique puisse être modifiée par de telles actions, mais plutôt que ces manifestations mettaient les gens en colère.

« C’est une action qui, je pense, ne va pas aider », a déclaré Scholz aux étudiants.

Les membres du groupe Last Generation ont bloqué à plusieurs reprises des routes à travers l’Allemagne dans le but de faire pression sur le gouvernement pour qu’il prenne des mesures plus drastiques contre le changement climatique.

Ces dernières semaines, ils ont stoppé le trafic presque quotidiennement à Berlin, se collant aux carrefours et aux autoroutes très fréquentés. Ils se sont également collés à diverses peintures à Berlin et ailleurs au cours de l’année écoulée.

Le groupe a répondu avec colère aux remarques de Scholz, l’accusant d’ignorer le risque que le réchauffement climatique fait peser sur les jeunes.

« Comment osez-vous vous tenir devant des enfants dont vous détruisez actuellement l’avenir et dire que vous pensez que les protestations contre vos politiques destructrices sont » complètement folles « », a-t-il déclaré.

Le groupe a exhorté Scholz et son gouvernement à faire davantage pour lutter contre le changement climatique.

Alors que certaines personnes soutiennent la lutte des manifestants pour la protection du climat, d’autres – en particulier les conducteurs en colère coincés dans la circulation – ont tenté de retirer les militants des routes par la violence, même si les autorités ont averti à plusieurs reprises les automobilistes de ne pas se livrer à la vigilance.

Last Generation souhaite que l’Allemagne cesse d’utiliser tous les combustibles fossiles d’ici 2030 et prenne des mesures à court terme, notamment l’imposition d’une limite de vitesse générale de 62 mph sur les autoroutes afin de réduire les émissions des transports.

Alors que Scholz a critiqué lundi la manière dont les militants attirent l’attention sur le réchauffement climatique, son gouvernement insiste sur le fait qu’il s’est engagé à transformer l’économie allemande pour qu’elle soit plus verte et plus respectueuse du climat.

Le gouvernement allemand insiste sur le fait que la protection du climat est l’une de ses préoccupations centrales. Il a déclaré vouloir réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 65% par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030 et a mis en place des plans pour augmenter fortement la production d’énergie renouvelable tout en éliminant progressivement les combustibles fossiles.