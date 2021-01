STOCKHOLM: Deux jours seulement après l’annonce de sa dissolution, la championne suédoise Gteborg est de retour.

Le club a reçu une réponse écrasante des investisseurs potentiels après avoir annoncé qu’il ne pouvait plus rivaliser financièrement avec les grandes équipes européennes. En conséquence, Gteborg défendra son titre de champion suédois en 2021, a annoncé jeudi le club.

L’équipe a toutefois déclaré que ses préoccupations à long terme n’avaient pas changé. Gteborg n’est pas lié à une équipe masculine et craint de ne pas pouvoir concourir au niveau élite lorsque les principaux clubs suédois et européens ont commencé à dépenser plus d’argent pour leurs équipes féminines.

Avec des clubs comme Lyon, le Paris Saint-Germain, la Juventus et d’autres ayant pris conscience de la valeur du football féminin… ils font de gros investissements et ont donné au football féminin des ressources qu’il est impossible pour nous d’égaler, a déclaré mardi le club.

Les nouveaux investisseurs potentiels comprennent des particuliers, des entreprises et d’autres équipes de football, a déclaré Gteborg.

Le club, qui a été financé par le parrainage d’une brasserie locale, a été éliminé de la Ligue des champions ce mois-ci lorsqu’il a perdu contre Manchester City en huitièmes de finale.

Gteborg a remporté son premier titre de champion national cette année, après avoir terminé deuxième quatre fois, et a également remporté la Coupe de Suède à trois reprises.

L’attaquant américain Christen Press fait partie des internationaux qui ont joué pour Gteborg.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports