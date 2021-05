La championne russe de patinage artistique Tuktamysheva dit que les hommes infidèles peuvent être pardonnés alors que l’étourdissante admet que le manque de sexe ne l’a pas dérangée

L’ancien champion du monde Tuktamysheva a connu une année spectaculaire, en terminant deuxième des championnats du monde et en tête de la Russie au World Team Trophy.

Peut-être sans surprise compte tenu de ses succès, la jeune femme de 24 ans a fait une silhouette insouciante tout en montrant des clichés d’un voyage idyllique aux Maldives la semaine dernière, marchant le long d’une plage dans une robe glamour et attribuant son bonheur au soleil et à la nourriture. .

La semaine dernière, elle a posté de son voyage pour avertir qu’elle est « indisponible », et elle a également parlé de sa joie de retourner dans l’équipe nationale russe pour la saison olympique.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

« Je suis extrêmement heureux de vous informer que je fais partie de l’équipe nationale russe », elle lui a dit qu’il suivait plus de 283000 sur Instagram. « appuyez sur le gaz jusqu’à la fin. »

Tuktamysheva est le seul membre de l’équipe qui n’est pas entraîné par Eteri Tutberidze, avec Anna Shcherbakova, Alexandra Trusova, Kamila Valieva, Daria Usacheva et Maya Khromykh la rejoignant.

Loin de la glace, elle a confirmé sa séparation d’avec son compatriote Andrei Lazukin en février 2020 – et elle a laissé entendre qu’elle était assez heureuse avant de commencer à voir la médaillée de bronze du Trophée mondial par équipes 2019.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

«Les hommes ont probablement vraiment certains types de besoins», dit-elle, interrogée par «50 questions» sur l’infidélité dans les relations.

« Je ne pense pas que cela vaille la peine de comparer des hommes et des femmes à cet égard. Si vous me prenez, alors je n’ai pas un tel besoin s’il n’y a pas de sexe pendant longtemps. De plus, avant de rencontrer Andrei, tout allait bien.

«Mais je crois que si vous vous aimez, vous respectez et vous appréciez, vous ne laisserez probablement pas cela arriver.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

« Si vous commencez à le faire, vous l’avez changé une fois – et cela continuera. Je n’ai pas rencontré cela, mais je suppose que c’est [how it is]. «

Tuktamysheva estime qu’il est peu probable qu’elle triche mais dit que les hommes sont souvent tentés par les femmes.

« Je ne sais pas, » dit-elle, réfléchissant à son propre sens de la loyauté et disant qu’elle pouvait pardonner de telles indiscrétions à un partenaire dans certaines circonstances.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Elizaveta Tuktamysheva (@liza_tuktik)

«Tout le monde a une situation où un éclair de passion se produit. [I would] probablement pas [cheat].

« Les hommes en ont parfois besoin. Il y a des situations où une femme a clairement provoqué [a man].

« Dans certains cas, il me semble, [a woman] pourrait pardonner. Mais encore une fois, je parle sans expérience. Peut-être que maintenant je dis une chose, mais en réalité ce serait complètement différent. «