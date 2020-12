VAL D’ISERE, France: Sofia Goggia a eu une course courageuse pour remporter une descente de la Coupe du monde féminine samedi pour sa première victoire dans la discipline en près de deux ans.

Un jour après avoir terminé deuxième derrière Corinne Suter dans une course sur la même colline, la championne olympique italienne a renversé la situation et a battu la championne suisse de descente de la Coupe du monde de 0,24 seconde.

À l’approche de ce week-end, Goggia n’était pas monté sur un podium en descente depuis sa victoire à Saint-Moritz, en Suisse, en février 2019.

Pourtant, l’Italienne a qualifié sa course de pas si parfaite.

Je pense que je pourrais pousser plus dans certaines parties. Je suis descendu et j’ai pensé que ce n’était pas suffisant pour gagner, a déclaré Goggia, qui a mené Suter dans la course de vendredi jusqu’à ce qu’elle soit ralentie par une erreur.

Hier, j’avais vraiment un comportement offensif et c’était vraiment plus comme du ski sauvage, a déclaré Goggia. Je dois trouver un équilibre: même style d’attaque qu’hier, mêmes compétences techniques qu’aujourd’hui.

C’était la huitième victoire de Goggias en carrière, un an après son précédent triomphe en Coupe du monde en super-G à Crans Montana, en Suisse. Quelques semaines plus tard, elle a dû écourter sa saison après s’être fracturée le bras gauche lors d’un accident.

Breezy Johnson, qui a décroché son premier podium en carrière vendredi, était de 0,27 seconde pour une autre troisième place.

Après que tous les favoris se soient retirés, la skieuse norvégienne non annoncée Kajsa Vickhoff Lie, portant le dossard 30, a failli faire tomber Johnson du podium, mais a finalement devancé l’Américain de six centièmes en quatrième.

Johnson a dit que sa course ressemblait à une course cahoteuse.

J’étais vraiment heureuse d’être dans l’arrivée en un seul morceau, a déclaré l’Américaine, qui avait marqué son précédent meilleur score en carrière en février 2018, terminant quatrième dans une descente en Allemagne.

Au cours des deux dernières saisons, elle a été ralentie car elle a dû revenir de deux blessures graves au genou.

J’essaie juste de saisir chaque instant et de saisir chaque jour, a déclaré Johnson. Ces podiums arrivent depuis un certain temps, donc j’avais définitivement l’objectif de gagner une Coupe du monde, aller chercher une médaille aux championnats du monde cette année. Je pense que ce n’est que le début.

De nombreux coureurs, dont la double championne du monde Ilka Stuhec, ont réalisé des temps intermédiaires plus rapides dans la section d’ouverture à plat, mais personne n’a égalé le rythme de Goggias dans la partie raide, où l’Italien a excellé dans les virages risqués.

Les organisateurs avaient légèrement adapté une courbe délicate vers la fin du parcours qui a provoqué la chute de quatre coureurs dans le filet de sécurité lors de la course du vendredi.

L’Autrichienne Nicole Schmidhofer a subi une blessure au genou gauche qui pourrait mettre fin à la saison, tandis que deux autres coureurs qui ont encaissé la championne en titre Federica Brignone et l’Américaine Alice McKennis Duran ont choisi de ne pas commencer samedi.

Un super-G sur la même colline est prévu dimanche.

