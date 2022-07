La championne olympique Flora Duffy conserve son titre de triathlon du Commonwealth

Flora Duffy, la toute première championne olympique des Bermudes, est devenue la première triathlète à remporter deux titres des Jeux du Commonwealth avec une démonstration dominante à Birmingham vendredi alors que l’Anglais Alex Yee a remporté l’épreuve masculine.

Duffy, 34 ans, a terminé en 55 minutes 25 secondes, 41 secondes d’avance sur l’Anglaise Georgia Taylor-Brown, qui a également remporté l’argent derrière Duffy à Tokyo l’année dernière.

Beth Potter, d’Écosse, a terminé troisième.

“Personne n’a jamais gagné deux fois et cela me pesait”, a déclaré Duffy à la BBC. “La foule était vraiment derrière Georgia (Taylor-Brown) mais je m’en imprégnais et c’était vraiment spécial.

“Ce fut un début d’année vraiment étrange et après les Jeux olympiques, et avoir Covid deux fois, mais je savais que si je me donnais du temps et de la patience, je pourrais faire une bonne performance ici.”

Duffy détenait la plus mince des avances sur Taylor-Brown avant la troisième et dernière étape de l’épreuve de distance sprint, la course de cinq kilomètres.

Cependant, malgré une mauvaise forme cette saison, qu’elle a attribuée à la souffrance du coronavirus, elle a fait exploser sa rivale de 28 ans dès le premier tour.

“J’étais un peu à plat sur la course, je n’avais tout simplement pas les jambes”, a déclaré Taylor-Brown. “Compte tenu de ce que je ressentais avant la course, je suis simplement satisfait d’une médaille d’argent.

“Je m’ennuie de rentrer à la maison après Flora.”

Yee remporte l’or

Taylor-Brown n’a peut-être pas réussi à transformer l’argent en or, mais son compatriote et vice-champion olympique Yee a réussi à le faire dans la course masculine.

Il a salué sa victoire comme sa « plus grande réussite » malgré sa deuxième place aux Jeux de Tokyo l’an dernier.

Le joueur de 24 ans a comblé un déficit de 15 secondes après la section vélo pour réviser le leader de longue date Hayden Wilde sur la course et terminer en 50:34.

Le Néo-Zélandais Wilde a brièvement repris la tête mais, avec une pénalité de 10 secondes au-dessus de lui, il a tapoté Yee sur l’épaule et lui a fait signe de prendre les honneurs tout seul.

“C’est juste bizarre que ce soit moi qui fasse ça”, a déclaré Yee. “Il y avait tellement de nations et d’athlètes que je n’avais jamais courus auparavant.

“Je me sens extrêmement reconnaissant et fier d’être un triathlète aujourd’hui.

“Ce sont des Jeux à domicile et la première fois que je peux courir devant mes parents depuis longtemps. C’est probablement, je dirais, ma plus grande réussite.

Yee a également remporté l’or en relais mixte aux Jeux olympiques de Tokyo aux côtés de Taylor-Brown.

Wilde a raté sa pénalité, encourue pour ne pas avoir rangé correctement son casque de cycliste lors de la transition, mais le médaillé de bronze olympique de l’an dernier a tout de même décroché l’argent.

“Je suis ravi pour le gars (Yee)”, a-t-il déclaré.

« Il a joué la course parfaite. Il était toujours en lice et je savais que ça allait être une tâche difficile (en fuite).

Wilde, qui a chronométré 50:47, a déclaré qu’avoir Yee comme rival était une grande motivation pour lui.

“Nous avons eu de si belles batailles depuis Tokyo, avec lui obtenant l’argent (olympique) et moi le bronze”, a-t-il déclaré.

L’Australien Matthew Hauser, qui a terminé à trois secondes de Wilde, a remporté le bronze dans une épreuve au cours de laquelle le champion 2018 Henri Schoeman s’est retiré avant le départ.

Le multiple champion du monde Jonny Brownlee était un autre absent de haut niveau en raison d’un coude cassé.

