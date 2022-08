La championne olympique Ellia Green trouve la libération dans la transition

Ellia Green s’est rendu compte en tant que jeune enfant – bien avant de devenir championne olympique – que l’identité d’une personne et un sexe attribué à la naissance peuvent être des choses très différentes.

Aujourd’hui, environ 20 ans plus tard, l’une des stars de l’équipe féminine australienne de rugby à sept médaillée d’or aux Jeux olympiques de 2016 est devenue un homme.

Green, qui a gardé le même nom, a déclaré à l’Associated Press que c’était la meilleure décision de sa vie. Réaliser que partager son expérience pourrait être salvateur pour d’autres, c’est ce contraint Green à rendre publique une vidéo sera montré mardi aux participants à un sommet international sur la fin de la transphobie et de l’homophobie dans le sport. Le sommet est organisé à Ottawa dans le cadre du tournoi de rugby de la Coupe Bingham.

Les seules autres médaillées d’or olympiques transgenres ou de genres divers sont Caitlyn Jenner et Quinn, qui ne portent qu’un seul nom et faisaient partie de l’équipe de soccer féminine gagnante du Canada à Tokyo l’an dernier.

Voir si peu d’athlètes trans au niveau élite et tant de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, en particulier depuis la décision de World Rugby d’interdire aux femmes transgenres de jouer au rugby féminin, a accéléré la pression de Green pour souligner le mal que ces choses peuvent causer à certains enfants.

Plus important encore, il s’agit d’une tentative d’attirer l’attention sur un problème de santé grave – certaines études indiquent que plus de 40 % des jeunes trans ont envisagé de tenter de se suicider.

Le Vert de 29 ans a admis être dans un « endroit sombre » après avoir pris sa retraite du rugby fin 2021.

“C’est ce qui m’est arrivé”, a déclaré Green à l’AP. “Ma carrière de rugby a pris fin et j’étais entré et sorti d’établissements de santé mentale pour des problèmes graves. Ma dépression a atteint un nouveau niveau de tristesse.

Il est dans un bien meilleur endroit maintenant avec sa partenaire, Vanessa Turnbull-Roberts, et leur petite fille, Waitui.

“Vanessa était enceinte et devait se rendre à l’hôpital pour lui rendre visite”, a déclaré Green. “J’avais de mauvais épisodes. C’est la dernière fois que je veux qu’elle me voie comme ça. Mais la seule façon d’aider à guérir est d’en parler… J’aimerais aider quelqu’un à ne pas se sentir aussi isolé en racontant mon histoire.

L’histoire a parfois été difficile. Green, qui a été assignée à une femme à la naissance, a été adopté par Yolanta et Evan Green et a déménagé en Australie depuis les Fidji à l’âge de 3 ans. -traumatisme durable.

“Je suppose que d’avoir été témoin de cela, j’ai su dès mon plus jeune âge que ce n’était pas (le genre de) relation que je voulais avoir, mais cela m’a façonné à savoir comment une femme devrait être traitée”, a déclaré Green. “Je crois que même dans des circonstances traumatisantes, il y avait beaucoup à apprendre.”

C’est aussi une enfance qui pour Green a été marquée par une prise de conscience bouleversante.

“Enfant, je me souviens que je pensais que j’étais un garçon en public, j’avais une courte (coupe de cheveux) et chaque fois que nous rencontrions de nouvelles personnes, ils pensaient que j’étais un garçon”, dit Green. « J’avais toujours l’habitude de porter les vêtements de mon frère, de jouer avec des outils et de courir sans chemise. Jusqu’à ce que mes seins poussent et que je me dise “oh non”.

“Ma mère m’habillait avec des tenues de fille… J’ai toujours voulu la rendre heureuse, alors si elle voulait que je porte une robe, je portais une robe.”

Yolanta a également aidé à canaliser Green dans le sport, et l’excellence en tant que sprinteur en athlétisme a finalement conduit à une carrière professionnelle dans le rugby. La forme de rugby à sept tout en action a fait ses débuts olympiques à Rio de Janeiro en 2016 et la compétition féminine a eu lieu en premier, l’Australie battant la Nouvelle-Zélande en finale pour remporter la première médaille d’or. Green, un ailier volant, était parmi les vedettes du spectacle.

Pendant tout ce temps, cependant, les sentiments les plus profonds devenaient plus clairs pour Green et ont vraiment culminé après l’annonce de la décision de se retirer du rugby en novembre dernier, quelques mois après avoir raté la sélection de l’équipe féminine australienne pour les Jeux olympiques de Tokyo retardés.

“J’ai passé beaucoup de temps après avoir terminé ma carrière avec le rugby australien juste à la maison, dans une pièce sombre, je n’avais pas la confiance nécessaire pour voir qui que ce soit”, déclare Green dans la vidéo préenregistrée pour le sommet.

“J’avais honte de moi, je sentais que j’avais laissé tomber beaucoup de gens, surtout moi et ma mère. Je me sentais comme un échec complet, c’était déchirant », a ajouté Green, expliquant les sentiments qui persistaient après avoir été exclu de l’équipe olympique. “La seule chose qui m’a gardé positif, c’est que j’avais déjà planifié ma chirurgie et mon traitement en vue de ma transition. C’était quelque chose que je comptais les jours avec mon partenaire.

Maintenant, Green veut défendre les autres, en soulignant le mal qui peut être causé lorsque des interdictions sportives sont introduites et comment ces politiques peuvent amplifier la négativité envers les personnes trans et de genres divers.

“Interdire aux personnes transgenres de faire du sport est honteux et blessant”, a déclaré Green. “Cela signifie seulement que les taux de suicide et les problèmes de santé mentale vont encore s’aggraver.”

Les commentaires de Green coïncident avec la publication d’une étude de l’Université de la Colombie-Britannique au Canada et de l’Université Monash à Melbourne, en Australie, qui montre une déconnexion entre les leaders du rugby et les femmes qui jouent au rugby. L’enquête montre que si environ 30% des femmes pensent que les femmes trans ont un avantage injuste, elles ne sont en grande majorité pas favorables à l’interdiction des athlètes trans du rugby.

Jouer au rugby à n’importe quel niveau, ou même entraîner, n’est pas sur le radar de Green pour l’instant. Il travaille actuellement au Sydney International Container Terminal – « sur les quais », dit-il, – mais étudie également pour un diplôme universitaire en sécurité internationale et a l’ambition de conseiller les entreprises sur la sécurité générale et la cybersécurité.

Pour l’instant, Green dit qu’il est un “papa à plein temps, et c’est dur, peut-être plus dur” que tout ce qu’il a fait. Il remercie également sa partenaire Vanessa, qui a un diplôme en droit et fait actuellement son doctorat – “elle m’a inspiré chaque jour”.

Green espère que son histoire inspirera d’autres personnes trans à avoir confiance dans leurs décisions quant à qui elles veulent être.

“Je savais juste que ça allait être le sentiment le plus libérateur quand j’ai subi cette opération et pour être dans le corps, je savais que je devais être”, déclare Green dans la vidéo. “C’était une étincelle brillante dans mon esprit pendant ces temps sombres face aux démons, mais je savais qu’il y avait de la lumière au bout du tunnel.”

Il ajoute dans l’interview téléphonique d’AP : “Je savais qu’une chose qui me rendrait vraiment heureux, c’est que, n°1, je vais vivre le reste de ma vie avec mon partenaire et ma fille. Et que je vais vivre le reste de ma vie comme son père.

—Dennis Passa, Associated Press

Jeux olympiquesrugbytransgenre