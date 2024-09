La championne olympique canadienne Maggie MacNeil annonce sa retraite à 24 ans

Triple médaillé olympique et huit fois champion du monde Maggie MacNeil raccroche ses lunettes.

MacNeil, 24 ans, a annoncé jeudi sa retraite de la natation de compétition, moins de deux mois après avoir représenté le Canada à ses deuxièmes Jeux olympiques consécutifs à Paris.

Je me suis toujours demandé ce que je ressentirais au moment où je déciderais de raccrocher ma casquette et mes lunettes. Et bien, voilà. Je me retire officiellement de la natation de compétition. La petite fille ci-dessus n’aurait jamais imaginé que son amour de la natation la mènerait là où elle se trouverait. Je serai bref, mais je suis tellement reconnaissant pour tous les souvenirs, les gens et les lieux que j’ai pu découvrir simplement grâce à la natation. Tous ceux que j’ai croisés ne m’ont jamais dit que je ne pourrais pas atteindre mon objectif d’aller aux Jeux olympiques. C’est toujours surréaliste de pouvoir dire que je suis un double olympien. Je suis ravi de commencer le prochain chapitre de mon parcours de vie, alors que je me lance dans la découverte de qui je suis en dehors de la natation. Avec amour et gratitude pour ces années de soutien sans fin, Maggie Mac Neil, OLY

🫶🏼🥹

En février dernier, MacNeil avait déclaré que les Jeux olympiques de 2024 seraient ses derniers, indiquant que la retraite était imminente, mais elle a semblé changer d’avis en avril, déclarant : « Vous ne me verrez certainement pas pour la dernière fois après Paris, c’est sûr. »

Mais le produit du London Aquatic Club, qui a eu une carrière sensationnelle dans la NCAA à l’Université du Michigan et à LSU, a définitivement arrêté.

MacNeil a fait ses débuts sur la scène internationale aux Championnats panpacifiques juniors, représentant le Canada en 2016, puis à nouveau en 2018, remportant l’or au 100 m papillon féminin. En 2018, elle s’est qualifiée pour l’équipe panpacifique senior, mais a choisi de se retirer avant sa première année à Michigan.

La carrière internationale senior de MacNeil a explosé en 2019, alors qu’elle a battu le détenteur du record du monde Sarah Sjoström pour l’or au 100 m papillon féminin aux Championnats du monde de 2019 à Gwangju, ajoutant une paire de médailles de bronze aux relais 4×100 libre et quatre nages féminins canadiens.

MacNeil a ensuite fait ses débuts olympiques à Tokyo, remportant l’or dans une finale épique du 100 m papillon féminin où les quatre premières ont terminé à 14 centièmes d’écart. Le temps de MacNeil de 55,59 secondes était le troisième temps le plus rapide de l’histoire à l’époque et demeure à ce jour son meilleur temps à vie et le record canadien.

Elle a remporté deux autres médailles olympiques, une d’argent au relais libre 4×100 m féminin canadien et une de bronze au relais quatre nages, à Tokyo.

En 2022, MacNeil a choisi de ne pas participer aux Championnats du monde en individuel, mais a tout de même remporté trois médailles en relais, puis plus tard cet été-là en remportant cinq médailles aux Jeux du Commonwealth, dont l’or au 100 papillon.

En refusant de participer aux épreuves individuelles aux Mondiaux de 2022, MacNeil a clairement indiqué qu’elle accordait la priorité à sa santé mentale et aux difficultés qu’elle avait rencontrées après son succès olympique en 2021.

Aux Championnats du monde 2023 à Fukuoka, MacNeil a remporté l’argent au 100 papillon et le bronze au relais 4×100 quatre nages féminin, ce qui lui a valu huit médailles en trois participations aux Championnats du monde LC au cours de sa carrière.

Lors de sa deuxième participation olympique l’été dernier à Paris, MacNeil s’est classée 5e au 100 papillon, 16e au 100 libre (elle a raté les demi-finales) et a contribué à trois relais canadiens qui ont terminé deux fois quatrièmes (4×100 libre féminin, 4×100 quatre nages) et une cinquième (4×100 quatre nages mixte).

En plus de son succès sur la scène internationale en bassin long, MacNeil s’est également avérée être l’une des meilleures nageuses en petit bassin au monde.

Elle détient 11 médailles aux Championnats du monde en petit bassin en deux participations en 2021 et 2022, dont sept d’or. Elle a battu le record du monde du 50 dos féminin (25,27) aux Championnats du monde en petit bassin 2021 à Abu Dhabi, puis lors de l’édition 2022 à Melbourne, elle a battu ce record (25,25) tout en établissant une nouvelle marque au 100 papillon (54,05).

En 2021, lorsque MacNeil a remporté le titre mondial en petit bassin au 100 m papillon, elle est devenue la première nageuse de l’histoire à détenir simultanément les titres olympiques, mondiaux en LC, mondiaux en SC et NCAA.

Au cours de sa brillante carrière dans la NCAA, elle a remporté trois titres nationaux individuels au 50 m libre (2023), au 100 m libre (2021) et au 100 m papillon (2021), ainsi que plusieurs classements individuels parmi les trois premières. En mars 2021, elle est devenue la première femme de l’histoire à passer sous la barrière des 49 secondes au 100 m papillon (48,89).

Elle a été 25 fois All-American de la CSCAA, 17 fois championne du Big Ten au cours de ses quatre années au Michigan et est devenue cinq fois championne de la SEC au cours de sa saison d’études supérieures à LSU. Elle a laissé derrière elle un héritage durable malgré une seule saison à Baton Rouge, notamment en menant les femmes des Tigers à leur premier titre de relais SEC depuis 1986.