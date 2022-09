La championne olympique canadienne bat l’Australie en soccer féminin – Kelowna Capital News

L’ailier de Manchester United, Adriana Leon, a marqué un but au début de la première mi-temps et il a résisté à plusieurs bonnes occasions de but australiennes alors que le champion olympique de Tokyo, le Canada, battait les Matildas 1-0 lors d’un match amical de football féminin samedi.

La gardienne Kailen Sheridan a gardé le Canada dans le match lorsqu’elle a effectué trois arrêts sur le capitaine des Matildas, Sam Kerr. L’Australie a réussi sept des 11 tirs au but en première mi-temps.

Kerr a lancé un film soigné pour que le remplaçant Cortnee Vine tire juste à côté à la 83e minute alors que l’Australie se pressait pour l’égalisation. Kerr, un attaquant de Chelsea, a de nouveau raté dans le temps additionnel lorsque Sheridan a de nouveau fait basculer une tête au-dessus de la barre.

Une tête de Kerr à la quatrième minute a été refusée par un plongeon de Sheridan après un centre du gauche d’Emily Van Egmond.

Le Canada a ouvert le pointage à la 11e minute lorsque Leon s’est vu accorder trop d’espace par les Matildas juste à l’extérieur de la surface et que le joueur de 29 ans a lancé une fusée dans le coin supérieur droit.

Un Sheridan qui avance a de nouveau refusé Kerr après une passe en profondeur de Katrina Gorry. Gorry, qui a pris une année sabbatique en 2021 pour avoir une petite fille Harper, s’est avérée une menace constante.

À 320 jours du coup d’envoi de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, l’entraîneur des Matildas, Tony Gustavsson, a signalé que la cohérence et la continuité dans la composition de l’équipe seront la clé.

« Nous n’avons pas été assez intenses en première mi-temps. Je pense que nous étions beaucoup plus physiques en seconde période », a déclaré Gustavsson. “Sam (Kerr) est une marqueuse de classe mondiale et les autres jours, elle en marque trois et tout le monde est vraiment content et elle est heureuse. C’était juste un de ces jours.

Gustavsson n’a pas pu commencer cette campagne avec sa meilleure équipe, avec sept joueurs partants de l’équipe des demi-finales des Jeux olympiques de Tokyo qui ont perdu 1-0 contre la Suède indisponibles.

Deux d’entre eux – l’attaquant Caitlin Foord et le défenseur Steph Catley – pourraient être disponibles pour le match revanche contre le Canada mardi à Sydney.

– The Associated Press