La championne en titre du simple féminin Iga Swiatek éliminée en quarts

Défendre le simple féminin Internationaux de France la championne Iga Swiatek a été éliminée du tournoi après une défaite de 4-6, 4-6 contre la 17e tête de série Maria Sakkari, de Grèce, en quarts de finale. Il s’agit de la première demi-finale du Grand Chelem de Sakkari et il s’est soldé par une victoire contre le favori. Swiatek n’était pas seulement le champion en titre, mais on s’attendait à ce qu’il remporte le tournoi, étant la seule tête de série du Top 10 au tirage au sort. Sakkari a joué un match très solide tout au long du match et n’a pas du tout été embourbé par l’occasion.

La demi-finale de Sakkari opposera Barbora Krejcikova, qui avait auparavant battu Coco Gauff, 17 ans, 7-6 (6), 6-3.

Après la victoire, Sakkari a remercié son équipe et a déclaré qu’avant le match, elle s’était seulement dit de profiter du match et de ne pas se concentrer sur l’occasion.

« Je suis sans voix. C’est un rêve qui se réalise. Je ne sais pas, c’est une sensation très agréable, je n’aurais pas pu le faire avec mon équipe et leur soutien. Nous l’avons fait énorme définitivement.

« Je ne vais pas vous dévoiler le plan de match, je ne vais pas dévoiler mon petit secret. Mais je me suis bien amusée aujourd’hui et je me suis dit ‘c’est un match très important, mais profites-en simplement’ et je devais m’amuser », a-t-elle déclaré lors de l’interview sur le terrain.

Pour la deuxième fois seulement de l’ère Open, il y a quatre demi-finalistes du Grand Chelem pour la première fois en simple dames, après l’Open d’Australie de 1978.

Par ailleurs, pour la cinquième fois seulement de l’histoire de Roland-Garros, une tête de série hors du top 10 remportera samedi la Coupe Suzanne Lenglen.

Sakkari est le deuxième Grec en demi-finale du simple à Roland-Garros de cette année après que Stefanos Tsitsipas ait atteint le dernier carré masculin mardi.

Swiatek avait creusé une pause pour 2-0 dans le premier set avant que le Grec n’égalise rapidement, cassant à nouveau pour une avance de 5-4.

Sakkari a empoché le premier match avec confiance, mettant ainsi fin à la série de 22 sets consécutifs remportés par le champion lors du tournoi.

Lorsque Swiatek a glissé 0-2 au deuxième set, la Polonaise a quitté le terrain pour un temps mort médical, revenant avec sa cuisse droite bien attachée.

Swiatek a dû se battre pour éviter une double défaite lors du cinquième match, mais a finalement succombé au 10e.

Sakkari a récolté la récompense de son jeu offensif total avec cinq as et 26 gagnants.

