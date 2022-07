La championne du monde Sunny Edwards bat un troll des médias sociaux dans un match de boxe

Le champion des poids mouches de l’IFB, Sunny Edwards, a récemment affronté un troll des médias sociaux lors d’un match de boxe et, sans surprise, le champion du monde n’a pas pris trop de temps pour terminer le match. Edwards avait invité l’utilisateur de Twitter Fabrizio Tanga dans son gymnase après que le troll des médias sociaux ait défié la star de la boxe.

Tanga, qui est venu de Londres pour le match, a eu du mal à se battre et a finalement été contraint de prendre sa retraite. Tanga aurait dépensé 110 £ dans un train pour parcourir 200 miles pour affronter Edwards. Le match a duré un peu plus de six minutes.

C’était en effet une tâche herculéenne pour Tanga, mais son dévouement était suffisant pour mériter les éloges d’Edwards.

« En huit ans de carrière professionnelle, Fabrizio Tanga, l’homme du fond, l’étalon italien, l’homme du plan, avait un billet de train à monter. C’était fou parce que je l’ai invité ici hier, lui ai proposé de le payer, un logement, de l’emmener manger, tout. Et il a refusé en disant qu’il était malade. Puis il est venu au hasard aujourd’hui. Je n’étais même pas censé m’entraîner aujourd’hui – j’étais à la maison sur le canapé avec mes enfants et je regarde mon téléphone et il est à Sheffield devant ma salle de sport », a déclaré Edwards à iFL TV.

Le boxeur britannique a également félicité Tanga pour avoir pris part au match immédiatement après avoir voyagé pendant quatre longues heures.

Tanga avait publié une série de tweets ennuyeux avant le match très controversé et cela a finalement abouti au match. Bien que l’atmosphère hostile n’ait pas du tout influencé le jeu, Edwards a été surtout respectueux tout au long du match.

Edwards, après le match, a applaudi Tanga pour avoir participé à l’affrontement à haute tension.

“Séquences d’entraînement complètes avec pré et post-interviews. En toute sincérité, respect à Fabrizio Tanga pour avoir voyagé 4 heures en train de Londres à Sheffield, sur son propre dos et m’avoir traîné du canapé pour quelques rounds d’entraînement. Les médias de boxe ont assez du «battre» que je l’ai touché », a écrit Edwards en publiant des images du match sur Twitter.

Edwards, qui détient actuellement un record remarquable de 18-0 dans sa carrière professionnelle, devrait faire face à un défi de taille lors de sa prochaine rencontre. Edwards, selon toute vraisemblance, affrontera le champion poids mouche WBC Julio Cesar Martinez lors de la prochaine rencontre.

