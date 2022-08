La championne du monde Nikhat Zareen remporte la médaille d’or dans la catégorie des poids légers féminins

La boxeuse indienne Ace Nikhat Zareen a décroché la médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de 2022 en cours après une victoire catégorique sur Carly McNaul d’Irlande du Nord lors de la finale féminine des poids mouches légers dimanche. Zareen a poursuivi sa course dominante à l’intérieur du ring de boxe et était trop bonne pour que ses adversaires tout au long du CWG 2022 ajoutent du métal jaune convoité à son CV.

Elle était trop bonne pour la pugiliste d’Irlande du Nord et a remporté le combat sur une décision unanime des juges. McNaul avait l’air frustré au troisième tour et a essayé de rebondir mais Zareen ne lui a donné aucune opportunité

L’Indien de 26 ans a produit des performances dominantes dans le CWG 2022, qui incluent également un combat de demi-finale unilatéral où Zareen a surclassé l’Anglais Stubley Alfia Savannah et a remporté le combat via un verdict unanime 5-0.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Après s’être assuré une place en finale, Zareen, confiante, a déclaré que son travail consistait à donner des coups de poing sur le ring. « Mera kaam hai bas ring mein jaake mukke fekna aur desh ka naam roshan karna (Mon travail consiste à donner des coups de poing dans le ring et à rendre le pays fier). Je dois me calmer et recommencer », a déclaré Nikhat à PTI.

Elle a été à la hauteur dans le combat final où elle a dominé le Naul dès le premier tour lui-même et ne lui a donné aucune chance de rebondir. Elle a pris les devants 5-0 après le premier tour et ne l’a pas perdu jusqu’au coup de sifflet final.

Zareen est entrée dans la compétition avec de grands espoirs pour ses exploits aux Championnats du monde de boxe IBA 2022 où elle a également remporté la médaille d’or. Plus tôt, elle a annoncé son arrivée sur la grande scène avec le Strandja Memorial 2022 à Sofia, en Bulgarie, avec un podium.

La pugiliste de 26 ans est maintenant devenue un nom familier en Inde après son impressionnant spectacle à l’intérieur du ring de boxe cette année et est maintenant présentée comme la prochaine grande chose pour l’Inde.

Plus tôt dans la journée, un autre boxeur vedette, Amit Panghal, a remporté la médaille d’or du CWG 2022 après avoir battu l’Anglais Kiaran MacDonald 5-0 lors du dernier combat de la catégorie des poids mouches masculins à Birmingham. Alors que le jeune Nitu Ghangas a également décroché l’or avec une victoire sensationnelle sur l’Anglaise Demie-Jade Resztan dans la catégorie poids minimum.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici