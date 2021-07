La championne du concours d’orthographe Zaila Avant-garde détient 3 records Guinness de basket-ball

Zaila Avant-garde a remporté jeudi le Scripps National Spelling Bee 2021 et est entrée dans l’histoire en devenant le premier candidat afro-américain à remporter 93 éditions de la compétition.

Il se trouve que le jeune de 14 ans est à double menace en tant qu’étudiant et athlète. Prodige du basket-ball, Zaila détient trois records du monde Guinness pour sa capacité à dribbler plusieurs ballons de basket à la fois. Et elle espère jouer un jour en WNBA.

Peu de temps après sa victoire jeudi, Avant-garde s’est tournée vers les réseaux sociaux – où elle compte plus de 20 000 abonnés sur Instagram – et a publié des vidéos d’elle jouant au basket. Les pélicans de la Nouvelle-Orléans et plusieurs autres adeptes du sport ont été rapide pour lui donner des accessoires.

Avant-garde est en fait l’une des meilleures joueuses de basket-ball de 8e année du pays, selon ESPN. Dans un profil avec le point de vente, elle a déclaré que son prochain grand objectif était de faire partie de l’équipe nationale des moins de 16 ans de USA Basketball en 2022. Elle a répertorié James Harden, Diana Taurasi, Kevin Durant et Maya Moore parmi ses joueurs préférés.

Ses impressionnantes compétences de cerceau ont eu de nouveaux adeptes en admiration. Le temps des bourses, Geno Auriemma ?

Une vidéo montre le natif de Harvey, en Louisiane, en train de faire des exercices avec une poignée solide et un coup de saut.

Une autre vidéo montre sa défense à portée de main.

En plus de la couronne d’orthographe, Zaila détient le titre Guinness World Records pour la plupart des jongles avec rebond en une minute. Ses trois records du monde incluent :

La plupart des balles jonglées en une minute avec quatre ballons de basket

Plus de dribbles en 30 secondes avec quatre ballons de basket

La plupart des ballons de basket dribblés par une personne simultanément (6)

Ce combo de coordination œil-main et d’intelligence … encore une fois, bourse, Kim Mulkey?

Zaila a survécu à un groupe de 11 finalistes pour remporter le titre Scripps National Spelling Bee 2021 et le premier prix de 50 000 $ au ESPN Wide World of Sports Complex à Orlando, en Floride.