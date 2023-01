La championne de Wimbledon, Elena Rybakina, se rend en demi-finale

Elena Rybakina s’est frayé un chemin vers les demi-finales de l’Open d’Australie pour la première fois avec une victoire 6-2, 6-4 contre Jelena Ostapenko mardi. La 22e tête de série a eu besoin d’une heure et 19 minutes sur la Rod Laver Arena pour faire le dernier carré où elle rencontrera Victoria Azarenka ou Jessica Pegula.

La joueuse kazakhe, qui vient de remporter des sets consécutifs contre la numéro un mondiale Iga Swiatek, a profité de son gros service pour rattacher la Lettone.

Voici un bref aperçu du service du joueur de 23 ans : 11 as, 43 % non retournés, 42 points sur 64 gagnés, moyenne de 179 km/h avec le plus gros à 190 km/h. Le service important et précis signifiait également qu’elle restait courte avec 49 points en moins de quatre coups.

Rybakina, née à Moscou, a servi au moins un as dans cinq de ses neuf services, dont trois lors des septième et neuvième matchs; et deux dans les deuxième et sixième matchs.

“Je dirais que j’ai toujours servi gros, mais c’est sûr que quand j’ai commencé à travailler avec mon entraîneur, nous avons fait beaucoup de changements sur la technique. Comme ça, j’ai gagné encore plus de pouvoir. Oui, c’est mon arme sur le terrain, et bien sûr nous essayons d’y travailler », a-t-elle déclaré après la victoire.

Ce n’est pas la première fois que Rybakina profite de l’arme pour récolter des points gratuits. À Wimbledon l’année dernière, lorsqu’elle a soulevé le trophée, Elena, désormais classée 25e, a servi 53 as en tête du tournoi, soit 23 de plus que la deuxième meilleure Caroline Garcia.

Elle a le plus d’as à l’Open d’Australie en cours, 35 ans, devant Karolina Pliskova (28 ans) qui doit affronter Magda Linette mercredi. En comparaison, 19 hommes ont frappé plus d’as à Melbourne.

Curieusement, le service n’est pas le coup le plus utilisé pour les points sur le circuit féminin malgré les joueurs qui grandissent et les progrès de la technologie des raquettes. À l’US Open 2022, Qinwen Zheng avait le plus d’as (38) et au moins l’Open d’Australie de l’année, cette statistique appartenait à Madison Keys (36).

« Je pense que comparée aux autres filles, je suis assez grande. Je veux dire, il y a d’autres filles qui sont aussi fortes et grandes, mais je pense que ce n’est pas seulement une question de taille. C’est très important d’avoir une bonne technique biomécanique, et tout ensemble, vous pouvez mieux servir », a-t-elle déclaré au service du circuit féminin.

« Je suis content de mon service. Je suppose que tout le monde doit se demander si, dans cet aspect, ils ont besoin de travailler plus ou pas, parce que certaines filles, elles vont peut-être pas avec la vitesse, mais elles ont de bons angles au service. Ils ouvrent le tribunal. Je pense que tout le monde est différent, et tout le monde essaie juste de faire ce qui est le mieux pour lui sur le terrain », a-t-elle ajouté.

Et Rybakina était à son meilleur sur le terrain mardi. Elle a breaké Ostapenko dès le début du match et a martelé trois as pour atteindre 3-1 en un rien de temps.

Après un retard d’une demi-heure, causé par une averse soudaine, il a fallu fermer le toit et nettoyer le terrain, les joueurs sont revenus et Ostapenko a de nouveau été brisé.

Rybakina a clôturé l’ouverture en 32 minutes avec son service agressif la faisant sortir d’une cage.

Ostapenko, irrité par les appels de ligne automatiques, a commencé le deuxième set en force pour monter 2-0. Mais Rybakina a riposté et s’est rapprochée de la ligne d’arrivée assez tôt.

Ostapenko, 25 ans, a sauvé deux balles de match avec des vainqueurs fastueux, mais la Rybakina de 1,83 mètre a clôturé le match avec, vous l’avez deviné, un as.

