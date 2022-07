La championne de Wimbledon commente si elle est “un produit” du tennis russe

Rybakina a représenté la Russie jusqu’à son passage au Kazakhstan en 2018

Elena Rybakina, récemment couronnée championne de Wimbledon, a répondu aux questions sur la question de savoir si elle se considérait comme un produit du tennis russe, tout en révélant qu’elle visait une place de numéro un mondial.

Le joueur de 23 ans est devenu le tout premier champion du Grand Chelem représentant le Kazakhstan ce week-end en battant Ons Jabeur au All England Club pour remporter 2 millions de livres sterling (2,4 millions de dollars) en prix.

La moscovite Rybakina a pris la nationalité kazakhe en 2018 avec la perspective de plus de financement, mais est également devenue la première championne en simple née en Russie à Wimbledon depuis Maria Sharapova en 2004.

Lors d’une conférence de presse à Nur-Sultan pour célébrer ses réalisations mardi, où elle a montré son passeport kazakh, Rybakina a été invitée à dire si elle était un produit du tennis russe avant de passer au Kazakhstan, comme l’avait précédemment affirmé la Fédération russe de tennis ( RTF) président Shamil Tarpischev.

“Je crois que, bien sûr, j’étais un junior en premier lieu, et il est impossible de m’appeler un produit fini, car la transition des juniors à une carrière professionnelle adulte est difficile”, Rybakina a noté.

“En plus du fait qu’il faut avoir une bonne équipe autour de soi, tout le monde n’arrive pas du tout à continuer à un niveau professionnel. Mais il me semble que seuls quelques-uns atteignent des sommets.

“Et j’ai beaucoup de chance à cet égard. Par conséquent, bien sûr, je ne suis pas tout à fait d’accord avec une telle phrase”, dit-elle.

Ces commentaires ont de nouveau attiré l’attention de Tarpischev, qui a fait remarquer: « Naturellement, que peut-elle dire d’autre ?

“Elle s’est entraînée avec nous pendant 11 ans, [so] dont le produit [is she] alors?” il a posé.

“Qu’elle dise qu’elle ne s’est jamais entraînée nulle part et qu’elle est devenue une championne…

“Comprendre [that] chacun protège le côté où il se trouve. Je ne répondrais pas du tout. Cela n’a aucun sens,” Tarpischev a réclamé Championat.

S’adressant à Match TV, le vice-président de la Fédération de tennis du Kazakhstan (KTF), Yury Polsky, a déclaré qu’il y réfléchissait “inapproprié d’utiliser le terme ‘produit'” puisque “on parle d’une personne qui n’est pas estampillée à l’usine, à qui il faut trouver une approche et des clés.

“Les entraîneurs et même le président de la fédération ont fait beaucoup de cela. Elena elle-même a fait un excellent travail, ainsi que ses parents. Les mérites de la RTF à cet égard sont minimes, bien que l’environnement concurrentiel de la Russie ait certainement joué un rôle au début. étapes,” il a avoué.

Avec maintenant un premier Grand Chelem à son actif, Rybakina vise la place de numéro un WTA actuellement occupée par Iga Swiatek.

La WTA et l’ATP privant Wimbledon de points de classement en raison de l’interdiction du tournoi pour les Russes, le triomphe de Rybakina à Londres signifiait qu’elle restait à sa position actuelle de numéro 23.

“Dans quelques jours, je commencerai à me préparer pour les tournois qui auront lieu aux États-Unis”, elle a révélé.

“Cette année, l’objectif était d’entrer dans le top 10 mondial. L’objectif ultime est d’être numéro un. Je vais m’efforcer d’y parvenir et de travailler”, elle a juré, tout en recevant l’Ordre Dostyk de grade II par le Premier ministre du Kazakhstan Alikhan Smailov.