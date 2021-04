Du temple de la renommée à la poussière et à la crasse des élections Panchayat – elle a parcouru un long chemin.

Neha Tomar, la tireuse de 21 ans, qui a représenté le pays dans plusieurs événements internationaux et a décroché une médaille d’argent au championnat du monde de tir junior organisé en Allemagne il y a deux ans, tente maintenant sa chance aux élections Panchayat.

Neha a déposé des candidatures pour le poste de chef de village dans le village Makhiyaali de Muzaffarnagar.

«Je veux du développement dans mon village. Et je veux aussi promouvoir le sport auprès des jeunes de ma région. Le poste de chef de village me permettra de faire beaucoup de choses », a déclaré Neha, qui avait également remporté une médaille d’or par équipe dans la catégorie pistolet 50 m libre dans l’épreuve mondiale de tir en 2018.

Neha avait remporté une médaille d’argent au championnat asiatique des armes à air comprimé au Koweït la même année.

«Si je gagne, j’essaierai de construire un petit stade et un inter-collège dans ma région. Un grand nombre de filles et de femmes de mon village vont travailler dans des usines de tissus à des kilomètres d’ici. Je veux créer un centre de formation et un lieu de travail pour ces femmes et ces filles », a-t-elle déclaré.

Un stade et un collège dans le village aideront les jeunes à se lancer dans le sport. Cela les aidera également à obtenir des emplois dans le gouvernement, a-t-elle ajouté.

Neha poursuit actuellement ses études au DAV College de Muzaffarnagar.

Le siège du pradhan du village est réservé aux candidates de l’OBC.

Sa mère, Renu Chaudhary, a déclaré: «Je voulais contester cette élection. Mais quand nous avons vu son affection envers les villageois, nous avons décidé que Neha devrait se présenter aux élections Panchayat. Elle veut faire quelque chose pour les jeunes et les femmes de ce village.

