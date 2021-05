La championne de powerlifting, 71 ans, qui passe 20 heures par semaine à soulever des poids répond aux affirmations qu’elle est «  trop vieille  » pour être au gymnase

RENCONTREZ L’UNE des grand-mères les plus coriaces du monde – une championne internationale de dynamophilie qui dit qu’elle a l’air et se sent mieux qu’il y a 30 ans.

Mary Duffy, 71 ans, a commencé à travailler en salle de sport à 59 ans dans le but de perdre du poids, et s’est rapidement accrochée à la musculation.

elle a eu le courage de participer à sa première compétition de dynamophilie en 2014, à 64 ans Crédit: Image de courtoisie

Maintenant, elle passe environ 20 heures par semaine à pomper du fer et à faire de l’exercice, et a plus de 30 records d’État et du monde à son actif.

La fusée de poche peut soulever plus d’hommes d’un quart de son âge – mais on lui dit régulièrement qu’elle est «trop vieille» pour aller au gymnase.

Mais elle a prouvé que les sceptiques avaient tort et détient des records du monde pour le deadlifting de 250 lb – plus qu’un bébé éléphant – ainsi que pour un banc de 125 lb et un squat de 175 lb.

La grand-mère a déclaré que jusqu’à six heures de séances de gym par jour signifiaient qu’elle se sentait mieux qu’à 40 ans.

Elle n’a pas l’intention d’échanger ses leggings en lycra et ses gilets d’entraînement contre un jumeau et des perles de si tôt.

Mary, de Trumbull dans le Connecticut, aux États-Unis, a déclaré: «J’ai commencé à aller sérieusement au gymnase il y a dix ans quand j’ai réalisé que j’avais pris beaucoup de poids – je me souviens que cela m’a frappé quand je me suis regardé dans le miroir et que j’ai pensé ‘c’est pas moi’.

«J’ai rapidement perdu du poids et je me suis rendu compte que plus je m’entraînais, plus j’aimais ça – et c’est comme ça depuis.

Mary «s’est assise dans la tristesse» pendant deux ans après la mort de sa mère en 2007, et a pris du poids, atteignant 12 livres 8 livres Crédit: Image de courtoisie

«J’ai 71 ans, mais je suis le plus en forme que j’ai jamais été – je regarde et je me sens mieux maintenant que lorsque j’avais 40 ans.

«Je reçois des gens qui me disent que je suis trop vieux pour ça, mais ma devise est« vous ne pouvez pas revenir en arrière, mais vous pouvez remonter ».

«Parfois, je me demande ‘pourquoi est-ce que je fais ça?’ mais les commentaires négatifs sont compensés par les gens qui me disent que je les inspire – et c’est ce qui me permet de continuer.

«Je ne suis pas une personne moyenne de 70 ans – et je n’ai pas l’intention d’abandonner maintenant!»

Mary à la retraite, mariée à Denis Duffy, 76 ans, depuis plus de 40 ans, a fréquenté le gymnase plus jeune, mais n’a commencé à prendre cela au sérieux qu’à l’âge de 59 ans, lorsque sa mère est décédée.

Mary à la retraite, mariée à Denis Duffy, 76 ans, depuis plus de 40 ans, a fréquenté le gymnase plus jeune Crédit: Image de courtoisie

Malgré une formation allant jusqu’à six heures par jour, elle a déclaré que les gens la jugeaient souvent pour son âge Crédit: Image de courtoisie

Mary «s’est assise dans la tristesse» pendant deux ans après la mort de sa mère en 2007, et a pris du poids, atteignant 12 livres 8 livres, ce qui, selon elle, se sentait mal à l’aise pour sa petite taille.

Elle a déclaré: «Je me suis regardée dans le miroir et j’ai vu à quel point j’avais grandi – c’était un moment d’ampoule pour moi.

«Je me souviens m’être dit ‘Je refuse de laisser ça être moi’ et je me suis inscrit pour rejoindre le gymnase. »

Mary a accumulé plus de 30 records nationaux et mondiaux avec l’International Powerlifting Association Crédit: Image de courtoisie

En un an, elle avait perdu près de la quatrième place, et son entraîneur personnel Bobby Calabrese lui a suggéré de commencer à faire de l’haltérophilie.

Grâce à deux séances d’haltérophilie par semaine, ainsi qu’à des séances de cardio et de musculation générale tous les jours, elle a eu le courage de participer à sa première compétition de dynamophilie en 2014, à 64 ans.

Elle a adoré et a commencé à participer à des compétitions internationales organisées par l’International Powerlifting Association deux fois par an.

Mary a accumulé plus de 30 records nationaux et mondiaux avec l’International Powerlifting Association, dans sa catégorie d’âge et de poids.

Elle a déclaré: «Plus je m’entraînais, plus cela me plaisait.

Mary fait également des séances quotidiennes de cardio sur le rameur et le vélo elliptique Crédit: Image de courtoisie

«Il peut être difficile de se muscler quand on est plus âgé, mais j’ai adoré voir mes muscles devenir plus définis à mesure que je devenais plus fort.

«Même maintenant, des années plus tard, je me vois toujours faire des améliorations – et cela me permet de continuer.»

Super-fit Mary s’entraîne plus de vingt heures par semaine au gymnase, faisant trois camps d’entraînement et deux séances d’entraînement personnel.

Elle fait également des séances quotidiennes de cardio sur le rameur et le vélo elliptique, ainsi que des séances de musculation supplémentaires avec des amis.

Malgré une formation allant jusqu’à six heures par jour, elle a déclaré que les gens la jugeaient souvent pour son âge.

« Je ne veux pas ressembler à la grand-mère moyenne de 70 ans, car je ne me sens vraiment pas comme telle », a-t-elle déclaré. Crédit: Image de courtoisie

Mary, qui partage ses progrès sur son Instagram fitness, @ mduff2404, a déclaré: «Beaucoup de gens essaient de me dire que je ne devrais pas faire de l’haltérophilie à mon âge – mais je ris et leur dis de vérifier mes dossiers .

«Il y a des moments où je me demande pourquoi je me pousse aussi fort que je le fais, c’est sûr, mais ce sont les commentaires positifs des gens qui me permettent de continuer.

«Je ne veux pas ressembler à la grand-mère moyenne de 70 ans, car je ne me sens certainement pas comme telle.

«Je ne pense pas que j’arrêterai un jour la dynamophilie – pas à moins que je ne le sois absolument obligé.

«Même si j’arrête de concourir, je continuerai de m’entraîner et de rester en forme.»