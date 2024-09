La championne de la TNA, Jordynne Grace, jouera dans un prochain film et partage un premier aperçu du personnage

La championne des TNA Knockouts, Jordynne Grace, a filmé du contenu pour un prochain film.

Jordynne Grace a de nombreuses réalisations dans le monde du cercle carré, et maintenant elle a également fait son chemin dans le monde du cinéma. réseaux sociaux le 22 septembre, la star a révélé qu’elle s’était envolée pour le Royaume-Uni pour participer à un film.

Grace a également partagé un meilleur aperçu de son look dans le film avec la légende suivante :

Le film en question s’appelle Bienvenue au paradis, et selon IMDBGrace joue le rôle de Lisa (Jacked Wrestling Demon Form). Le synopsis du film est le suivant :

Bienvenue au paradis est écrit et réalisé par Richard Summers-Calvert et produit par Crucible Films.

En janvier dernier, Jordynne Grace a choqué le monde en participant au Royal Rumble 2024 en tant que championne des Knockouts de la TNA. Grace est revenue à la WWE en mai lorsqu’elle est apparue à NXT en tant qu’adversaire surprise de Roxanne Perez lors du prochain Battleground PLE. Elle est actuellement impliquée dans une rivalité avec la star de NXT Wendy Choo ainsi qu’avec Rosemary de la TNA, et devrait bientôt affronter le duo avec l’aide d’un partenaire mystérieux.

Lors d’une interview en juin avec McKenzie MitchellJordynne Grace a confirmé qu’elle avait eu des discussions avec la WWE dans le passé, mais qu’elle avait finalement choisi de rester avec la TNA. Elle a déclaré :

« Je pense vraiment que c’est une question de timing. Il y a eu quelques fois où mon contrat arrivait à échéance et j’ai parlé à la WWE et je suis resté à la TNA parce que c’était là où je me sentais à l’aise et je ne savais pas comment la WWE allait me traiter. Donc, c’est un peu fou pour moi que ce n’était pas le moment à ce moment-là, mais c’est le moment maintenant et maintenant j’ai le meilleur des deux mondes. Tout se déroule exactement comme prévu. » (h/t) Lutte POST)