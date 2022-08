La championne de hockey Katelynn Russ ramène le trophée de la Coupe Isobel à Crystal Lake – Shaw Local

Lorsque Katelyn Russ, qui fait partie de l’équipe de Boston Pride, vainqueur du championnat de cette année, s’est vu confier la gestion temporaire du trophée de la Coupe Isobel, Russ a décidé de l’emmener à Crystal Lake, où elle a grandi.

Russ, qui est également ingénieur biomédical à Boston, a rencontré mercredi après-midi le maire de Crystal Lake, Haig Haleblian, et plusieurs autres dirigeants communautaires et scolaires à l’extérieur de Crystal Lake South High School pour montrer le trophée et sa fierté pour sa ville natale.

Russ a grandi en jouant au hockey sur glace à la Crystal Ice House pour les Crystal Lake Leafs et a joué dans diverses équipes locales – filles et garçons – jusqu’au lycée. Elle a dit qu’elle espérait promouvoir le hockey féminin avec sa visite et être un modèle pour les filles de Crystal Lake et du comté de McHenry qui aspiraient à pratiquer des sports professionnels.

“Quand j’étais plus jeune, il était presque impossible pour une femme de s’efforcer de jouer au hockey professionnel”, a déclaré Russ. « Maintenant, les gens peuvent jouer dans la PHF (Premier Hockey Federation). Je veux montrer aux jeunes filles ici que vous pouvez le faire aussi.

Russ a déclaré que ses parents l’avaient emmenée voir les Chicago Wolves de la Ligue américaine de hockey lorsqu’elle avait trois ans; Elle se souvient avoir demandé à sa mère pourquoi il n’y avait pas de femmes sur la glace.

« Ma mère a dit : ‘Oh, les femmes ne jouent pas au hockey professionnel, il n’y a pas de ligue pour elles’ », a déclaré Russ. “A trois ans, j’ai dit:” Je vais être la première femme à jouer dans la LNH. “”

Bien que cette ligue soit toujours réservée aux hommes, la première fédération féminine de hockey a commencé à fonctionner en 2015 et Russ a signé avec le Connecticut Whale en 2020, quelques jours seulement après avoir obtenu son diplôme de l’Union College de Schenectady.

Le maire Haig Haleblian, à gauche, rencontre la joueuse de hockey professionnelle Katelynn Russ, à gauche, qui a grandi à Crystal Lake. Russ a apporté la Coupe Isobel à un rassemblement mercredi après-midi, le 24 août 2022, à Crystal Lake South High School après avoir fait partie de l’équipe gagnante du championnat Boston Pride la saison dernière. (Aaron Dorman)

Russ et la fierté ont affronté l’équipe du Connecticut – son ancienne équipe – fin mars pour remporter le titre PHF de cette année et la coupe, avec laquelle Russ a déclaré que tous les joueurs se relayaient cet été.

Alors que Russ a déclaré que de nombreuses filles s’éloignaient du hockey pour diverses raisons au lycée, Russ a déclaré qu’elle était persistante et peut-être même un peu têtue dans son avancement dans le sport et dans la compétition.

En grandissant, dit Russ, jouer avec les garçons était souvent un défi, d’abord parce qu’elle grandissait plus tôt que les garçons et que «les parents n’aimaient pas qu’une fille batte leurs fils», puis quelques années plus tard parce que les garçons grandissaient et elle « je ne voulais pas me faire écraser par un mec » sur la glace. Russ a noté qu’il y avait aussi des chahuteurs occasionnels lors des jeux.

“Beaucoup de mes coéquipiers en grandissant m’acceptaient et m’aimaient”, a déclaré Russ, “mais c’était difficile certains jours.”

Russ a rejoint une ligue réservée aux femmes à Chicago en huitième année. Le hockey sur glace féminin est presque identique à celui des hommes, a déclaré Russ, un jeu physique et rapide avec quelques distinctions mineures, comme l’absence de mise en échec complète du corps.

Russ remercie ses deux parents d’avoir fourni un soutien essentiel à ses aspirations au hockey. La mère de Russ, Suzanne, a même rejoint une ligue de hockey locale elle-même à l’âge de 40 ans.

“Je me suis jointe pour prouver que je pouvais le faire aussi”, a déclaré Suzanne. “Je ne suis pas un bon joueur de hockey, mais je l’ai fait.”

Suzanne a dit qu’elle était ravie que sa fille remporte la coupe et la ramène à la maison.

Le directeur de l’école secondaire Crystal Lake South, Joshua Nobilio, à gauche, rencontre la joueuse de hockey professionnelle Katelynn Russ, à droite, qui a grandi à Crystal Lake. Russ a apporté la Coupe Isobel à un rassemblement mercredi après-midi, le 24 août 2022, à Crystal Lake South High School après avoir fait partie de l’équipe gagnante du championnat Boston Pride la saison dernière. (Aaron Dorman)

“C’est excitant et amusant”, a déclaré Suzanne à propos de sa fille, notamment à Tampa pour le championnat. « Il y a beaucoup de voyages, beaucoup de chagrin d’amour. Vous ne savez jamais ce que le lendemain apportera, vous espérez juste qu’elle va bien. Et elle adore ça. C’est tout ce qui compte.”

Lors du bref rassemblement mercredi à Crystal Lake, Haleblian a lu plusieurs proclamations et a reçu un maillot signé par Russ.

“Katelynn Russ n’est pas seulement un exemple pour les joueuses de hockey de Crystal Lake”, a déclaré Haleblian, “mais elle les encourage toutes à poursuivre leurs rêves. Au nom de tous les citoyens de Crystal Lake, nous reconnaissons ses réalisations.

Après avoir remporté le championnat, Russ a choisi de ne pas jouer dans le PHF pour cette saison à venir – Russ a déclaré que la plupart des joueurs du PHF ont encore besoin d’un deuxième emploi pour gagner leur vie – mais elle a laissé la porte ouverte à un éventuel retour sur la route.

“Notre objectif principal dans le PHF est de développer le jeu”, a déclaré Russ. « C’est assez surréaliste d’être un joueur de hockey professionnel. Quand les filles viennent chercher des autographes ou quelque chose comme ça, c’est là que ça me frappe : j’ai vraiment un impact.