La championne de boxe Mary Kom nommée icône indienne mondiale aux UK-India Awards

La légende du sport et toute première médaillée olympique indienne en boxe féminine, Mary Kom, a reçu le prix de l’icône indienne mondiale de l’année lors de la cérémonie annuelle des UK-India Awards à Windsor, dans le sud-est de l’Angleterre.

L’ancienne membre de Rajya Sabha, âgée de 40 ans, a parlé de son parcours de 20 ans de travail acharné et de sa vie consacrée à la boxe alors qu’elle acceptait le prix du haut-commissaire indien au Royaume-Uni Vikram Doraiswami lors d’une cérémonie de gala jeudi soir.

«Je me bats depuis 20 ans, je fais tellement d’efforts, je travaille dur dans ma vie, dans la boxe, cela signifie beaucoup… faire des sacrifices pour mon pays, pour ma famille. Je remercie vraiment du fond du cœur pour cette reconnaissance », a-t-elle déclaré.

Le cinéaste Shekhar Kapur, à l’origine de « Elizabeth : l’âge d’or », nominé aux Oscars, a reçu un Lifetime Achievement Award pour sa contribution au domaine du cinéma dans les deux pays lors de la remise des prix, organisée par l’India Global Forum (IGF) dans le cadre de la UK-India Week .

Le Nehru Centre à Londres, l’aile culturelle du haut-commissariat indien, a remporté le prix Royaume-Uni-Inde pour sa contribution significative aux relations entre le Royaume-Uni et l’Inde.

«C’est l’une des périodes les plus excitantes pour être un Indien au cours des derniers siècles, et l’économie croissante de l’Inde a fait que beaucoup d’autres, y compris de nombreux Occidentaux, pensent différemment de l’Inde. Mais la culture de l’Inde incitera en fait beaucoup d’autres, y compris de nombreux Occidentaux, à penser différemment. Et c’est notre privilège au Centre Nehru de contribuer à la croissance et à la vulgarisation de la culture indienne en Occident », a déclaré l’auteur Amish Tripathi, directeur du Centre Nehru.

Les prix, qui en sont maintenant à leur cinquième année, récompensent les contributions exceptionnelles des leaders des entreprises, des services professionnels, du gouvernement, de la culture et de l’impact social, soulignant leurs réalisations remarquables dans le renforcement des liens bilatéraux.

« Ces prix ne visent pas seulement à reconnaître les réalisations de certains contributeurs exceptionnels au corridor Royaume-Uni-Inde, mais aussi à célébrer le pouvoir de la collaboration et le potentiel illimité qui réside dans notre partenariat », a déclaré le fondateur et président de l’IGF, Manoj Ladwa.

S’étendant sur plusieurs catégories, le prix Royaume-Uni-Inde de l’organisation de promotion des entreprises de l’année a été décerné à la Fédération des chambres de commerce et d’industrie indiennes (FICCI) du Royaume-Uni.

Parmi les autres récompenses figuraient le Market Entrant of the Year pour la plateforme d’investissement en démarrage CrowdInvest, le cabinet de conseil de l’année pour SannamS4, la pratique juridique de l’année pour Cyril Amarchand Mangaldas et l’organisation de services financiers de l’année pour ICICI Bank UK Plc. Alors que Mphasis a remporté l’entreprise technologique de l’année, Action Aid UK a été nommé projet d’impact social de l’année.

Les prix ont été sélectionnés parmi une liste restreinte par un jury d’experts de l’industrie et ont marqué l’avant-dernier événement de la Semaine Royaume-Uni-Inde de six jours, qui comprenait une réception spéciale organisée par le Premier ministre britannique Rishi Sunak au 10 Downing Street au cours de laquelle il s’est engagé à travailler vers un accord de libre-échange (ALE) « vraiment ambitieux » avec l’Inde.

« Ce n’est pas seulement la semaine Royaume-Uni-Inde, mais tout un été indien au cours des prochaines semaines, les yeux du monde seront tournés vers l’Inde. Il y a le G20 à New Delhi, j’ai hâte d’y être », a-t-il déclaré, indiquant des plans pour une visite au sommet des dirigeants mondiaux organisé par le Premier ministre Narendra Modi en septembre.

