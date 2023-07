La championne de boxe adolescente de Joliet se fixe de nouveaux objectifs – Shaw Local

La ville de Joliet a publié une proclamation mardi soir en l’honneur des réalisations de l’adolescent de Joliet Joseph « Jo Jo » Awinongya Jr.

En décembre, Awinongya Jr. a remporté les USA 2022 Boxing Nationals pour sa catégorie de poids à 145 livres. Il a également reçu à 16 ans des cours complets à l’Université de St. Francis à Joliet. Awinongya Jr. a récemment obtenu un diplôme d’associé du Joliet Junior College. Cela signifie qu’il entrera à l’Université de St. Francis en tant que junior, a déclaré mercredi le maire de Joliet, Terry D’Arcy.

« Quel bel accomplissement pour un jeune homme de son âge, de faire tout ce qu’il a et de continuer à grandir », a déclaré D’Arcy.

D’Arcy a déclaré que Joliet avait un certain nombre d’autres jeunes hommes et femmes « étonnants » et envisageait « d’en mettre quelques autres en lumière », ce qui reflète également les écoles de Joliet et les parents qui élèvent ces jeunes.

« Les gens ont besoin de savoir à quel point nos écoles font du bon travail et quel excellent travail parental font ces gens », a déclaré D’Arcy.

Awinongya Jr. et son père, Joseph Awinongya Sr., ont déclaré que la proclamation de mardi soir n’était pas la première. Ils ont dit qu’Awinongya Jr. avait déjà reçu des proclamations de feu Larry Walsh, un ancien cadre du comté de Will, et de l’ancien maire de Joliet, Bob O’Dekirk. Mais ces reconnaissances n’enlèvent rien à cette proclamation. Si quoi que ce soit, ils l’ont amélioré.

C’est parce qu’Awinongya Jr. a dit qu’il aime savoir que les gens de Joliet « sont dans son coin » et espère qu’il pourra être un modèle pour les autres jeunes.

« J’ai ressenti beaucoup de plaisir à pouvoir obtenir cette proclamation également », a déclaré Awinongya Jr. « Savoir que je serai toujours reçu par ma ville natale est un sentiment formidable. C’est incroyable. »

En 2017, Awinongya Jr. avait concouru 13 fois et remporté le titre de la division des 8-9 ans et 80 livres aux Silver Gloves Nationals à Independence, Missouri, à l’extérieur de Kansas City. Son père est son entraîneur principal.

Joseph « Jojo » Awinongya, 15 ans, son père Joseph a mis ses gants tandis que sa mère Valerie Ayertey regarde au Chicago Sports & Fitness le mardi 14 février. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Awinongya Sr. est originaire du Ghana, où il était boxeur professionnel. Il a été propriétaire du Will County Boxing Gym sur Scott Street de 2009 à 2013.

Selon un article du Herald-News de 2017, Awinongya Sr. a signé un contrat professionnel avec Don King et a compilé un dossier de 12-9-5 avec trois KO en tant que poids lourd connu sous le nom de « The African Assassin ».

Mais Awinongya Sr. a déclaré qu’il avait toujours insisté auprès de son fils sur le fait que l’éducation passait avant tout. Ainsi, bien que le père voit la boxe professionnelle dans l’avenir de son fils, Awinongya Jr. a déclaré que son objectif ultime de carrière était d’infirmier.

Il a dit qu’il se concentrerait d’abord sur l’obtention de son diplôme en marketing.

« C’est pour m’aider avec ma boxe afin que je puisse me vendre dans ce domaine », a déclaré Awinongya Jr.

Le président de l’USF, Arvid C. Johnson, a déclaré dans une déclaration écrite que l’université « attend avec impatience que Joseph rejoigne notre communauté étudiante dans le cadre de notre nouvelle classe de première année ».

« Lui et ses camarades de classe rejoindront la communauté accueillante d’apprenants de l’université alors qu’ils poursuivent leurs objectifs et se préparent à contribuer au monde par le service et le leadership », a déclaré Johnson dans le communiqué.

Joseph « JoJo » Awinongya Jr, quadruple champion olympique junior et natif de Joliet, au centre, se fait prendre en photo avec les membres du conseil municipal lors de la réunion du conseil municipal de Joliet le mardi 18 juillet. (Gary Middendorf – [email protected]/Gary Middendorf)

Awinongya Sr. s’est dit heureux de l’intégralité des frais de scolarité que son fils recevra de l’USF, mais il a également souligné à son fils que cet honneur s’accompagne d’une grande responsabilité.

« Lorsque vous arriverez à l’école, vous devrez trouver un moyen de redonner à l’école et à la communauté », a déclaré Awinongya Sr.. « Il doit essayer de donner plus à l’école qu’il n’en a reçu. Je lui ai dit qu’il devait travailler très dur maintenant.