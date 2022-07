La championne américaine du 200 mètres Abby Steiner inspirée par ses rivaux jamaïcains

La concurrente américaine du 200 mètres Abby Steiner a déclaré qu’elle était prête à produire un record personnel pour repousser une triple menace jamaïcaine aux Championnats du monde qui commencent vendredi. La championne universitaire de 22 ans fait ses débuts mondiaux après avoir déjà mis le sport en garde. , remportant brièvement le meilleur temps mondial de 21,77 secondes pour étourdir des concurrents plus expérimentés aux championnats nationaux le mois dernier.

La Jamaïcaine Shericka Jackson a battu son temps plus tard ce jour-là du 26 juin (21h55), mettant fin au court temps de Steiner au sommet et allumant un feu sous le détenteur du record collégial. après que Puma l’ait annoncée comme son dernier talent de renom à signer avec la marque.

« Entrer dans ces championnats, avoir quelqu’un qui a la tête du monde avec qui je peux rivaliser… cela me donne juste de grandes opportunités d’obtenir, espérons-le, un record personnel pour moi-même à la sortie de ces championnats. » Elle aura besoin de tout dans son arsenal contre Jackson et ses compatriotes, Elaine Thompson-Herah, qui a récolté l’or aux 100 et 200 mètres à Tokyo, et la championne du monde 2019 du 100 mètres Shelly-Ann Fraser-Pryce.

“Les dames jamaïcaines – toutes les trois, vraiment – elles se présentent toujours aux championnats et elles sont toujours prêtes à y aller”, a déclaré Steiner. “J’ai hâte de pouvoir rivaliser avec elles et de voir ce que je peux faire. contre une grande concurrence comme celle-là.

Steiner espère imiter Allyson Felix, bientôt à la retraite, dans sa carrière, admirant l’athlète américaine la plus décorée non seulement pour ses distinctions, mais aussi pour son plaidoyer en faveur des femmes enceintes et des mères qui travaillent.

“Elle quitte le sport, ce qui en fait un endroit meilleur et plus sûr pour les femmes et je pense que c’est vraiment de cela qu’il s’agit, laissant un tel impact après qu’elles aient quitté le sport”, a déclaré Steiner.

Les Championnats du monde d’athlétisme se déroulent du 15 au 24 juillet.

