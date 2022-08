La championne 2018 Manika Batra sort du simple, mixte; double dames seulement espoir maintenant

Manika Batra a été la vedette de l’Inde aux Jeux du Commonwealth de 2018 à Gold Coast, remportant quatre médailles dont deux d’or. On s’attendait à ce qu’elle répète sa performance à Birmingham également, car elle participait à nouveau à quatre événements, dont le championnat par équipe féminin.

Mais le joueur de 27 ans s’est avéré décevant et s’est retiré des compétitions de simple et de double mixte, perdant en quarts de finale dans les deux sections. Ses seuls espoirs restent dans le double féminin où elle a atteint les quarts de finale en compagnie de Diya Chitale.

Avec Manika comme fer de lance, l’équipe féminine indienne avait battu Singapour, jusqu’alors invaincu, en finale à Gold Coast en 2018. Manika avait stupéfié le numéro 4 mondial Feng Tianwei ainsi que Zhou Yihan lors de la victoire 3-1 de l’Inde en finale.

Elle est ensuite devenue la première femme indienne à remporter une médaille d’or individuelle au CWG 2018 en battant Yu Mengyu de Singapour en finale et a couronné sa gloire en remportant la première médaille d’argent de l’Inde en double féminin.

Mais 2022 s’est avéré être un pétard mouillé pour Manika alors que l’équipe féminine a été stupéfaite par l’humble Malaisie et pour accumuler sa misère, elle et G. Sathiyan, qui sont classés sixièmes au monde en double mixte, ont été stupéfaits par Javen Choong et Karen Lyne 2-3 (10-12, 11-9, 11-8, 7-11, 7-11), mettant ainsi fin à leur campagne.

En simple féminin, Manika s’est inclinée face à Jian Zeng, de Singapour, en quarts de finale du simple féminin. C’était un match à sens unique 4-0 (10-12, 11-9, 11-4,

Alors, de quoi souffre Manika Batra ?

Rien ne semble faux sur le papier, son jeu est aussi solide qu’il l’était et à ce stade, vous n’oubliez pas vos coups. Manika semble souffrir d’un blocage mental, comme si elle voulait retenir quelque chose. Son langage corporel semble médiocre et elle semble souffrir en silence.

La première indication que les choses ne se sont pas déroulées aussi bien qu’elle l’avait prévu est venue lorsqu’elle a perdu contre Karen Lyne, de Malaisie, 11-8, 11-3, 11-9 dans la compétition par équipe.

Le fait qu’elle ait disputé six matchs vendredi prouve qu’il n’y a aucun problème de condition physique.

Donc, maintenant, c’est à Manika et à son équipe de soutien de régler cela dès que possible, sinon cela pourrait gâcher ses performances sur le circuit WTT.

