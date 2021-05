La Chambre votera sur une enquête de type 9/11 sur les émeutes du Capitole, mais les principaux républicains s’y opposent – RT USA News

Le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, a déclaré que la Chambre adopterait un projet de loi pour enquêter sur l’émeute pro-Trump à Capitol Hill avec une commission de type 9/11. Le chef républicain Kevin McCarthy a qualifié cela de «contre-productif».

Hoyer a déclaré aux journalistes mardi que la législation serait présentée le lendemain. La législation, rédigée par le président du Comité de la sécurité intérieure Bennie Thompson (D-Mississippi) et le membre du classement John Katko, un républicain anti-Trump de New York, formerait un «Commission indépendante chargée d’enquêter sur l’attaque terroriste intérieure du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis et de recommander des changements pour protéger davantage le Capitole, citadelle de notre démocratie.»





Bien que le projet de loi de Thompson et Katko se réfère à l’émeute comme «Terrorisme domestique», beaucoup de droite supplient de différer. Ils notent que des groupes d’émeutiers ont été autorisé dans le Capitole par sécurité, et beaucoup ont simplement flâné dans le bâtiment, ont pris des selfies et sont partis. Cinq morts ont été liées à l’émeute, mais un seul, le meurtre par balle d’un partisan non armé de Trump par un policier, s’est avéré être directement infligé par une autre personne.

Le membre du Congrès du GOP, Andrew Clyde (Géorgie), a déclaré à un audience la semaine dernière, qui a appelé l’émeute un « insurrection » est «Un mensonge chauve», et décrit les participants non comme des terroristes, mais comme « Une foule indisciplinée … certains qui ont commis des actes de vandalisme. » D’autres ont encore minimisé les événements, plusieurs républicains de la Chambre appelant les émeutes « Ordinaire » actions de «Fiers citoyens patriotiques».





Le leader parlementaire de la minorité Kevin McCarthy (R-Californie) a annoncé mardi qu’il s’opposerait au projet de loi de Thompson et Katko. Citant les enquêtes en cours et le fait que près de 500 émeutiers ont déjà été arrêtés et inculpés, McCarthy a fustigé les démocrates et les soi-disant républicains « Jamais Trump » pour avoir exigé une autre enquête le 6 janvier tout en ignorant le « Violence politique » qui se joue dans les rues américaines depuis l’été dernier.

«L’attention renouvelée des démocrates de lever maintenant une commission supplémentaire ignore la violence politique qui a frappé les villes américaines, une pratique républicaine de baseball du Congrès et, plus récemment, l’attaque meurtrière contre la police du Capitole le 2 avril 2021». McCarthy a déclaré, faisant référence aux émeutes de gauche qui ont suivi la mort de George Floyd l’été dernier, à une attaque par balle lors d’un match de baseball du GOP en 2017 et à une attaque par bélier près du Capitole le mois dernier.

«La présence de cette violence politique dans la société américaine ne peut être tolérée et ne peut être négligée», il a ajouté, concluant, «Compte tenu de la nature désormais duplicative et potentiellement contre-productive de cet effort, et compte tenu de la portée à courte vue de l’orateur, qui n’examine pas les formes interdépendantes de violence politique en Amérique, je ne peux pas soutenir cette législation.

La commission que le projet de loi cherche à créer serait composée de 10 membres issus des deux partis et de commissaires avec «Une expertise significative dans les domaines de l’application de la loi, des droits civils, des libertés civiles, de la vie privée, du renseignement et de la cybersécurité.» Comme la commission du 11 septembre, elle aurait un pouvoir d’assignation.





S’il était créé, McCarthy lui-même serait probablement assigné à comparaître. McCarthy était en contact avec Trump tout au long du 6 janvier et aurait supplié le président de l’époque de faire un discours vidéo exhortant ses partisans à quitter le Capitole. La députée anti-Trump, Liz Cheney (R-Wyoming), a suggéré que McCarthy et Trump se sont entendus par téléphone pour clarifier leur histoire sur les événements de la journée.

Pendant ce temps, l’aile pro-Trump du Parti républicain semble prête à devenir sa force dominante à partir de maintenant. Cheney a récemment été évincée de sa position de leader dans le parti et remplacée par Elise Stefanik (R-New York), approuvée par Trump. McCarthy a joué un rôle déterminant dans l’élimination de Cheney.

Trump lui-même se préparerait à reprendre ses rassemblements de marque en juin ou juillet, et s’est fait entendre depuis son départ de Washington en janvier, lançant des invectives quotidiennes contre les démocrates, les républicains déloyaux, les grandes technologies et les médias grand public. Il reste le premier choix des électeurs républicains en tant que candidat de 2024, s’il se présente à nouveau à la présidence.

