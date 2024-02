La Chambre votera sur un projet de loi élargi sur le crédit d’impôt pour enfants

WASHINGTON — La Chambre prévoit de voter mercredi soir pour adopter un paquet fiscal de 78 milliards de dollars qui comprend une extension du crédit d’impôt pour enfants, et l’envoyer au Sénat, où son issue est incertaine.

La Chambre dirigée par les Républicains s’efforcera de faire adopter la mesure bipartite par un processus accéléré qui nécessite une majorité des deux tiers.

Le projet de loi bénéficie d’un large soutien bipartisan, mais il se heurte à des objections de la part de quelques coins, notamment des démocrates libéraux qui se sont opposés aux allégements fiscaux aux entreprises, des républicains de droite qui ont contesté la politique de crédit d’impôt pour enfants et des membres du GOP de New York qui se sont plaints du fait qu’elle ne le ferait pas. Je n’étends pas le plafond de 10 000 $ sur les déductions fédérales pour les impôts nationaux et locaux.

S’il est adopté, le projet de loi sera soumis au Sénat dirigé par les démocrates, où il lui faudra 60 voix pour être adopté. Il n’est pas clair que les votes soient là.

Parmi les sceptiques au Sénat se trouve Chuck Grassley, R-Iowa, membre de la commission des finances, qui a déclaré directement mercredi qu’il était préoccupé par le projet de loi car il donnerait au président Joe Biden « une belle apparence » dans une année électorale.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a refusé de dire mercredi quand le projet de loi fiscale serait soumis au vote et s’il serait amendé.

“Je soutiens le projet de loi fiscale”, a déclaré Schumer aux journalistes. “Je travaille avec le sénateur Wyden pour trouver la meilleure voie à suivre.” Wyden est le sénateur Ron Wyden, D-Ore., Président du comité des finances.

Recommandé

La législation élargirait les crédits d’impôt remboursables pour enfants, dans le but de soulager les familles en difficulté, en particulier les parents de plusieurs enfants. Cela lèverait progressivement le plafond remboursable de 1 600 $ sur le crédit et l’ajusterait en fonction de l’inflation. Cela permettrait également de ressusciter certaines parties expirées des réductions d’impôts républicaines de 2017 pour les entreprises, notamment les dépenses de recherche et d’expérimentation et les dépenses des petites entreprises.

Le bureau du chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a déclaré que McConnell, R-Ky., s’en remet au sénateur Mike Crapo, R-Idaho, membre éminent de la commission des finances, pour diriger la réponse du GOP au Sénat.

Crapo a déclaré qu’il souhaite que le projet de loi soit examiné en commission, où il pourra être révisé, et qu’il y ait “un processus de salle où tous les membres peuvent déposer leurs amendements”. Un des changements qu’il souhaite est d’éliminer la disposition qui permettrait aux contribuables d’utiliser le revenu d’une année précédente si elle leur accordait des crédits d’impôt pour enfants plus importants.

“Je pense que nous devons corriger l’exigence de rétrospection sur le crédit d’impôt pour enfants afin de ne pas diminuer l’exigence de travail. C’en est une”, a-t-il déclaré. “En ce qui concerne le crédit d’impôt pour enfants, ils permettent d’utiliser le revenu gagné au cours d’une année au cours d’une autre année.”

“Mais je ne parle pas de tout le reste”, a-t-il déclaré. “Nous verrons.”