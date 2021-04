La Chambre est sur le point d’adopter jeudi un projet de loi qui ferait de Washington, DC, le 51e État du pays, une perspective que les défenseurs appellent un jalon de l’égalité des droits attendu depuis longtemps et que les critiques décrient comme une prise de pouvoir nue.

La proposition, soutenue par le président Joe Biden et les dirigeants des deux chambres du Congrès, devrait passer par la Chambre dirigée par les démocrates. Mais il fait néanmoins face à des difficultés décourageantes au Sénat, tant que l’obstruction législative reste en place.

Le projet de loi de jeudi créerait un nouvel État avec deux sénateurs et un représentant.

Une fois considéré comme un cause marginale poussés par les habitants de la région, la grande majorité des législateurs démocrates soutiennent désormais officiellement la création d’un État pour la capitale nationale, dont plus de 700 000 habitants ne bénéficient pas d’une représentation électorale complète à la Chambre et au Sénat.

« Cette taxation sans représentation et le déni de l’auto-gouvernance est un affront aux valeurs démocratiques sur lesquelles notre nation a été fondée », a déclaré mardi le Bureau de la gestion et du budget de Biden dans un déclaration officielle de la politique administrative.

Les défenseurs de l’État définissent également la question en termes de justice raciale et droits civiques. La maire de Washington, Muriel Bowser, par exemple, a fait valoir lors d’une audience à la Chambre le mois dernier que la population noire historiquement importante de la ville a pris en compte le refus du droit de vote pour ses résidents.