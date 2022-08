La Chambre votera sur le projet de loi sur la taxe et le climat de la loi sur la réduction de l’inflation

La Chambre devrait adopter vendredi un projet de loi radical sur la fiscalité, la santé et le climat, offrant une victoire majeure aux démocrates et au président Joe Biden moins de trois mois avant les élections cruciales de mi-mandat.

Le vote final sur le paquet de plus de 430 milliards de dollars devrait avoir lieu dans l’après-midi, après un vote de procédure et jusqu’à trois heures de débat à la Chambre.

Le projet de loi, surnommé la loi sur la réduction de l’inflation, incarne l’orientation du programme national “Reconstruire en mieux” de l’administration Biden pour remodeler l’économie américaine à la sortie de la pandémie de coronavirus.

Ses provisions sont estimées à 737 milliards de dollars sur 10 ans. Les démocrates affirment que le projet de loi réduirait le déficit de plus de 300 milliards de dollars, citant des analyses de bureaux fiscaux et budgétaires non partisans du Congrès.

Le plan comprend des dépenses record de 369 milliards de dollars pour les politiques climatiques et énergétiques qui devraient réduire les émissions de carbone du pays d’environ 40 % d’ici 2030. Il alloue également 64 milliards de dollars pour étendre un programme Affordable Care Act afin de réduire les coûts d’assurance.

Une autre disposition clé est la réforme des prix des médicaments sur ordonnance : le projet de loi habiliterait Medicare à négocier les prix de 100 médicaments au cours de la prochaine décennie, entre autres réformes qui, selon les estimations du Sénat, rapporteront 265 milliards de dollars.

Sur le plan fiscal, le projet de loi imposerait un impôt minimum de remplacement de 15 % sur les sociétés destiné aux sociétés riches qui ont pu réduire leur fardeau fiscal bien en deçà du taux de 21 %. Il dépenserait également 80 milliards de dollars pour renforcer les capacités d’application et de conformité fiscales de l’IRS, une décision qui, selon les estimations du Congressional Budget Office, générera 124 milliards de dollars de revenus.

Lors des négociations au Sénat la semaine dernière, les démocrates ont également ajouté une taxe d’accise sur les rachats d’actions qui devrait rapporter 74 milliards de dollars.

La législation a été adoptée de justesse par le Sénat dimanche, surmontant le plus gros obstacle sur son chemin vers le bureau de Biden. Les démocrates ont considérablement réduit et remodelé le projet de loi sur plus d’un an afin d’obtenir le soutien d’une poignée de principaux tenants démocrates.

Le projet de loi a été adopté par la chambre haute à travers le processus de réconciliation, permettant aux démocrates de le faire adopter sans aucun soutien républicain au Sénat, qui est divisé également par parti. La vice-présidente Kamala Harris a exprimé le vote décisif, envoyant le projet de loi à la Chambre à majorité démocrate.

Cela développe des nouvelles. Veuillez vérifier les mises à jour.