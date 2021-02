WASHINGTON – La Chambre dirigée par les démocrates votera jeudi pour retirer la représentante Marjorie Taylor Greene de ses postes au comité après que les dirigeants républicains ont signalé qu’ils n’étaient pas disposés à punir la recrue de Géorgie pour une litanie de messages incendiaires, conspirateurs et racistes sur les réseaux sociaux avant son arrivée au Congrès le mois dernier.

La commission du Règlement a voté mercredi pour porter la question à la Chambre plénière pour un vote jeudi qui décidera si Greene peut rester dans ses commissions pour le reste de son mandat, qui expire en janvier 2023.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, à qui Greene avait déclaré dans un message qu’elle devait être assassinée, a critiqué le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, pour son «refus lâche» d’agir.

« McCarthy a choisi de faire des républicains de la Chambre » le parti des théories du complot et QAnon « et le représentant Greene est aux commandes », a déclaré Pelosi dans un communiqué mercredi.

«Nous avions espéré que la direction républicaine aurait traité de cela. Pour une raison quelconque, ils ne veulent pas s’en occuper. Et c’est malheureux. Nous prenons donc cette étape », a déclaré le représentant James McGovern, D-Mass, qui préside le comité des règles.« La question que nous devons tous nous poser est de savoir quelle est la conséquence de ne rien faire.

Tout en reconnaissant les publications passées de Greene, le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., A critiqué les démocrates pour avoir outrepassé leurs limites.

« Je comprends que les commentaires de Marjorie ont causé de profondes blessures à beaucoup de gens et, par conséquent, j’ai offert au chef de la majorité (Steny) Hoyer un moyen d’abaisser la température et de répondre à ces préoccupations », a déclaré McCarthy dans un communiqué. « Au lieu de me rassembler pour le faire. que les démocrates choisissent d’augmenter la température en prenant une mesure sans précédent pour poursuivre leur prise de pouvoir partisane concernant les affectations au comité de l’autre parti. «

McCarthy a déclaré plus tard aux journalistes qu’il avait proposé de déplacer Greene au comité des petites entreprises de la Chambre au lieu de ses affectations actuelles, mais cela a été rejeté par les démocrates.

Avant de rejoindre le Congrès. Greene avait « aimé » les appels à la violence contre des démocrates de premier plan sur Facebook, décrit les fusillades dans les écoles comme des événements organisés et décrit des complots tels que des lasers spatiaux provoquant des incendies de forêt mortels en Californie. Plus récemment, elle a insisté sur le fait que Donald Trump avait remporté les élections du 3 novembre alors même qu’aucune preuve légitime de fraude généralisée n’avait été présentée et que des dizaines de décisions de justice avaient confirmé la victoire de Biden.

Les démocrates ont été particulièrement irrités de sa nomination à la commission de l’éducation et du travail après ses déclarations selon lesquelles un certain nombre de fusillades dans des écoles, y compris le massacre de Newtown, dans le Connecticut, en 2012 et le déchaînement de Parkland, en Floride en 2018, ont été organisées par les démocrates pour promouvoir le contrôle des armes à feu. les mesures.

Ses opinions ont également attiré le ridicule et la colère de certains républicains. Le sénateur Todd Young, R-Ind., A déclaré aux journalistes mardi qu’elle était « folle » et « embarrassante pour notre parti. Il n’y a pas de place pour elle dans le Parti républicain. Il ne devrait pas y avoir de place ».

Le représentant de l’Oklahoma Tom Cole, principal républicain du Comité des règles, a déclaré que les commentaires de Greene étaient « répugnants et inconvenants pour tout membre du Congrès ». Mais il a dit que les actions des démocrates étaient « prématurées ».

Mercredi, Greene n’a pas répondu aux questions des journalistes alors qu’elle quittait son bureau. Mais sa campagne a lancé un appel de financement.

« C’est aujourd’hui le jour où je pourrais être destitué des comités, ou pire, expulsé du Congrès », a-t-elle déclaré dans le courriel de collecte de fonds. « Pourquoi? Parce que j’ai défendu le président Trump, je suis l’Amérique d’abord, j’ai déposé des articles de mise en accusation contre Joe Biden, et je dis la vérité. J’ai besoin que vous appeliez votre représentant et l’exhortiez à #StandWithMTG! Dites-leur de ne pas céder aux socialistes radicaux au Congrès! «

Plus:Les républicains de la Chambre, divisés et en colère, se réunissent pour décider du sort de Liz Cheney et Marjorie Taylor Greene

En réponse, un cadre de législateurs pro-Trump tente de retirer la représentante démocrate Ilhan Omar, D-Minn., De ses affectations au comité de la Chambre pour des déclarations controversées faites au cours des deux dernières années.

Les républicains de la Chambre Brian Babin du Texas, Jeff Duncan de Caroline du Sud, Jody Hice de Géorgie, Andy Biggs de l’Arizona et Ronny Jackson du Texas – qui, comme Greene, ont également répandu de fausses informations sur la fraude électorale – ont parrainé une proposition d’amendement visant à retirer Omar du comité, rapporté pour la première fois par Fox News.

« Les membres de gauche du Congrès ont plaidé pour la violence, l’antisémitisme, l’anti-application de la loi et d’autres sentiments qui ont violé les règles du décorum et les principes de la décence américaine », a tweeté Biggs mercredi. «C’est pourquoi j’appelle à ce que la représentante Omar soit retirée de son comité.»

Babin affirme que plusieurs cas sont des preuves de la destitution d’Omar de la commission des affaires étrangères de la Chambre, y compris son tweet de février 2019 «Tout est à propos du bébé Benjamins» en réponse à un commentaire du chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, sur la punition d’Omar pour avoir critiqué Israël.

Le tweet d’Omar a déclenché une réaction violente des deux côtés de l’allée, certains l’accusant d’utiliser des stéréotypes antisémites.

Après la réaction, Omar s’est excusée pour son tweet. « L’antisémitisme est réel et je suis reconnaissant aux alliés et collègues juifs qui m’instruisent sur l’histoire douloureuse des tropes antisémites », a tweeté Omar. «Mon intention n’est jamais d’offenser mes électeurs ou les juifs américains dans leur ensemble.»