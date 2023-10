La Chambre votera aujourd’hui sur la pression du représentant Gaetz pour renverser McCarthy en tant que président

WASHINGTON — Prenant ses critiques de front, un président provocateur, Kevin McCarthy, a déclaré aux Républicains de base lors d’une réunion privée qu’il appellerait un vote mardi après-midi sur la résolution du représentant Matt Gaetz visant à l’évincer du bureau du président, selon les législateurs quittant le pays. la réunion.

« Il va s’en tenir à son bilan et ensuite nous voterons son maintien », a déclaré le représentant Darrell Issa, allié de McCarthy et compatriote républicain de Californie, en quittant la réunion à huis clos dans le sous-sol du bâtiment. Capitole.

Conformément aux règles de la Chambre, McCarthy avait jusqu’à mercredi pour adopter la résolution déposée lundi soir par Gaetz, un républicain conservateur de Floride et loyaliste de Donald Trump. Mais McCarthy et ses alliés s’apprêtent à arracher le pansement et à adopter rapidement la soi-disant motion d’évacuation qui a été une énorme distraction au Capitole.

«Je comprends la politique. Je comprends où se trouvent les gens », a déclaré McCarthy aux journalistes. Mais il a ajouté : « Je crois sincèrement à l’institution de la Chambre, en fin de compte, si vous excluez un orateur qui détient 99 % de sa conférence, qui a maintenu le gouvernement ouvert et payé les troupes, je pense que nous sommes dans une situation difficile. un très mauvais endroit.

La résolution Gaetz sera examinée par l’ensemble de la Chambre lors de la première série de votes de la journée, qui commence à 13h30, ont indiqué les législateurs.

Mais étant donné que le poste de président a rarement été déclaré vacant – la dernière fois que cela s’est produit, c’était en 1910, lorsque le président Joseph Cannon a déclaré le siège vacant contre lui-même – on ne sait pas exactement comment cela se déroulera.

Avant un vote de censure, un allié de McCarthy devrait présenter une motion pour « déposer » ou retarder le vote afin de destituer l’orateur. Les alliés peuvent également voter pour renvoyer la résolution à un comité. Si l’une de ces tactiques procédurales réussit, toute autre procédure sera interrompue.

Mais si l’ensemble des 212 démocrates de la Chambre s’unissent et votent avec les cinq ennemis déclarés de McCarthy, ils obtiendront une majorité simple qui pourra vaincre les tactiques dilatoires et passer directement au vote pour évincer McCarthy. Les cinq républicains qui veulent expulser McCarthy sont Gaetz et les représentants Andy Biggs et Eli Crane de l’Arizona, Bob Good de Virginie et Tim Burchett du Tennessee.

Un certain nombre de hauts démocrates ont déclaré qu’ils ne voteraient pas pour sauver McCarthy de la mutinerie.

« Nous ne sauvons pas Kevin McCarthy », a déclaré la présidente du Progressive Caucus, Pramila Jayapal, D-Wash., alors qu’elle quittait une autre réunion à huis clos des démocrates de la Chambre.

«Je voterai pour retirer Kevin McCarthy de son poste de président. Je ne serai pas un facilitateur », a ajouté le représentant Gerry Connolly, D-Va. « De mon point de vue, il est absolument contraire aux intérêts démocrates et aux intérêts du pays de lui permettre de rester au pouvoir. »

« C’est un extrémiste MAGA dans sa politique et il est l’antithèse de tout ce qui nous est cher », a poursuivi Connolly.

Lors de la réunion des démocrates, les dirigeants ont diffusé le son de l’interview de McCarthy dimanche sur « Face the Nation » de CBS, dans laquelle il a déclaré que les démocrates voulaient fermer le gouvernement lors de l’impasse de la semaine dernière, a raconté Connolly. De nombreux démocrates de base ont été furieux de ses remarques.

Les autres démocrates n’ont pas précisé comment ils voteraient, mais ils ont simplement indiqué qu’ils devaient rester unis face à la guerre civile du Parti républicain concernant l’avenir de McCarthy.

« Les démocrates comprennent dès maintenant que notre unité est notre pouvoir alors que nous regardons l’autre camp évoluer », a déclaré la représentante Elissa Slotkin, D-Mich., candidate au Sénat. « Et je ne suis pas là pour réparer le Parti républicain, eux seuls peuvent le faire. »