La Chambre votera à nouveau sur la destitution d’Alejandro Mayorkas après l’échec de la première tentative

Washington — La Chambre devrait voter mardi une deuxième fois en une semaine pour destituer le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, après que les dirigeants républicains ont subi une défaite embarrassante lors de leur première tentative.

Mayorkas a survécu de peu le vote de la semaine dernière après qu’un petit groupe de républicains, qui ont déclaré que le chef des frontières du président Biden n’avait pas commis d’infractions passibles de destitution pour sa gestion de la crise frontalière entre les États-Unis et le Mexique, a voté avec tous les démocrates pour le couler.

Les Républicains ont juré qu’ils réessayeraient une fois que le leader de la majorité parlementaire, Steve Scalise, qui suivait un traitement contre le cancer, serait revenu à Washington. Le républicain de Louisiane je serai de retour au travail cette semaine, leur donnant un nouveau vote qui devrait faire pencher la balance en leur faveur, sauf absence.

Le vote intervient le même jour qu’une élection spéciale dans la troisième circonscription du Congrès de New York pour remplacer l’ancien représentant du GOP George Santos, ce qui pourrait encore réduire la majorité républicaine de la Chambre. La possibilité que les démocrates obtiennent le siège de transition met la pression sur les républicains pour qu’ils agissent rapidement avec un autre vote.

Le whip de la majorité parlementaire, Tom Emmer, un républicain du Minnesota, s’est dit convaincu mardi que le vote serait un succès cette fois-ci.

“Tous les républicains seront de retour et cela passera”, a-t-il déclaré.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré que la procédure de destitution était « inutile », « inconstitutionnelle » et « sans fondement ».

Le procès en impeachment contre Mayorkas

Les Républicains affirment que les Mayorkas devraient être accusés de crimes et délits graves pour ne pas avoir appliqué les lois sur l’immigration. Ils ont concentré une grande partie de leurs arguments sur l’incapacité à détenir tous les migrants en attendant les procédures judiciaires.

Les maires et les démocrates ont soutenu qu’il s’agissait d’une question de divergences politiques, affirmant que les républicains utilisaient la destitution pour marquer des points politiques au cours d’une année électorale. Ils disent que c’est au Congrès de réparer le système d’immigration « brisé » et d’allouer davantage de ressources à la sécurité des frontières.

Les experts juridiques des deux côtés ont également critiqué cet effort, affirmant que les actions de Mayorkas ne satisfont pas au seuil de destitution.

Le mois dernier, les Républicains ont dévoilé deux articles de mise en accusation contre Mayorkas après avoir couru à toute vitesse procédure de mise en accusation.

Le premier article de mise en accusation accuse Mayorkas d’avoir libéré aux États-Unis des migrants qui auraient dû être détenus. Le deuxième article allègue qu’il a menti aux législateurs sur la sécurité de la frontière sud lorsqu’il a déclaré précédemment que son département avait le « contrôle opérationnel » de la frontière, et accuse Mayorkas d’entraver la surveillance de son département par le Congrès.

Le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré que le Congrès n’avait jamais donné au pouvoir exécutif les ressources et le personnel nécessaires pour détenir chaque migrant comme l’exige la loi fédérale sur l’immigration. Il a également nié que Mayorkas ait menti aux législateurs, soulignant la manière dont le département utilise le « contrôle opérationnel » en interne.

“Les problèmes liés à notre système d’immigration défaillant et obsolète ne sont pas nouveaux”, a écrit Mayorkas le mois dernier dans une lettre adressée au représentant Mark Green du Tennessee, président républicain du Comité de sécurité intérieure de la Chambre des représentants. “Nous avons besoin d’une solution législative et seul le Congrès peut la fournir.”

Mayorkas a également déclaré que les pressions visant à le destituer ne l’avaient pas ébranlé.

“Je vous assure que vos fausses accusations ne m’ébranlent pas et ne me détournent pas de la mission de maintien de l’ordre et de service public au sens large à laquelle j’ai consacré l’essentiel de ma carrière et à laquelle je reste dévoué”, avait-il précédemment écrit dans une lettre à le Comité.

Les dirigeants républicains ont procédé à un vote serré la semaine dernière, dans un contexte d’incertitude quant à savoir s’ils disposaient de suffisamment de soutien pour destituer Mayorkas.

Il semblait que le vote allait réussir, avec trois défections du GOP, jusqu’à ce que le représentant Al Green soit élu. roulé de manière inattendue sur le sol dans ses gommages d’hôpital après une opération intestinale. Le démocrate du Texas a égalisé les voix à 215-215, rejetant la résolution.

Un quatrième républicain a également modifié son vote à la dernière minute pour donner aux dirigeants du GOP la possibilité de revenir sur le vote, ce qui a donné au final un vote de 214 pour et 216 contre.

Scalise était le seul législateur absent du vote.

L’un des législateurs républicains qui ont rompu avec son parti, le représentant Mike Gallagher du Wisconsin, a déclaré dans un communiqué Article du Wall Street Journal la semaine dernière, le Parti républicain crée « un nouveau précédent dangereux qui pourrait être utilisé contre les futures administrations républicaines ». Gallagher a annoncé quelques jours après le vote de destitution qu’il ne se représenterait pas.

Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, un républicain de Louisiane, a déclaré mardi aux journalistes qu’il ne craignait pas de créer un précédent en destituant Mayorkas, estimant qu’il s’agissait “d’un cas exceptionnel dans l’histoire des États-Unis”.

“La Chambre a une responsabilité constitutionnelle, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, probablement la plus lourde après une déclaration de guerre, et nous devons faire notre travail indépendamment de ce que fait l’autre chambre”, a déclaré Johnson.

En cas de destitution, il est peu probable que les accusations portées contre Mayorkas aillent loin au Sénat, où les démocrates ont le contrôle et où une majorité des deux tiers serait nécessaire pour le condamner et le démettre de ses fonctions.

Ellis Kim et Patrick Maguire rapports contribués.

