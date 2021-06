La Chambre vote pour retirer toutes les statues confédérées du Congrès

LA Chambre a voté pour retirer toutes les statues confédérées du Congrès – malgré l’opposition de 120 républicains.

La membre du Congrès du GOP, Majorie Taylor Greene, a qualifié la décision de mardi de « prise de pouvoir », ajoutant: « Tous les tyrans de l’histoire abattent des statues et tentent d’effacer l’histoire afin de régner d’une main de fer ».

La Chambre a voté pour retirer toutes les statues confédérées du Congrès, y compris le juge en chef Roger Taney Crédit : AP

Mais le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, un démocrate, a déclaré : « Cet espace sacré, ce temple de la démocratie est souillé depuis trop longtemps.

« Nous ne devons pas oublier l’histoire. Nous devons apprendre de l’histoire. Mais nous ne devons pas honorer ce qui souille les principes que nous défendons.

« Il est temps de retirer ces symboles de l’esclavage, de la ségrégation et de la sédition de ces salles. »

La législation a été adoptée par un vote de 285-120, avec 67 républicains rejoignant le soutien unanime des démocrates.

Les statues de Jefferson Davis et d’autres qui ont servi dans la Confédération seront également supprimées Crédit : AP

Selon les plans, le buste de Roger Taney, le juge en chef qui a statué que les Noirs n’avaient pas de droits de citoyen en vertu de la décision Dred Scott de 1857, disparaîtra.

Une statue de Thurgood Marshall, le premier juge noir à siéger au plus haut tribunal du pays, remplacerait Taney.

Les statues de Jefferson Davis et d’autres qui ont servi dans la Confédération seront également supprimées.

Le représentant Hank Johnson a ajouté: « C’est personnellement un affront pour moi en tant qu’homme noir de me promener et de regarder ces personnages et de les voir se tenir debout, comme s’ils étaient des visionnaires et qu’ils ont fait quelque chose de génial.

« Non, ils ont fait quelque chose de très blessant pour l’humanité. »

Le chef de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, a déclaré: « Le Parti démocrate a doublé ce que je considère cette histoire honteuse en remplaçant le racisme du passé par le racisme de la théorie critique de la race. »

Il a déclaré qu’il voterait pour le projet de loi, mais a noté que « toutes les statues supprimées par ce projet de loi sont des statues de démocrates ».

Trois autres statues honorant les suprémacistes blancs – dont l’ancien vice-président américain John C. Calhoun de Caroline du Sud – seraient également immédiatement supprimées en vertu de la législation Crédit : AP

Une statue d’Alexander Hamilton Stephens serait restituée en Géorgie Crédit : AP

Statue du général Wade Hampton. Il a servi comme officier militaire confédéré Crédit : Alamy

McCarthy a ajouté: « Permettez-moi d’énoncer un simple fait. Toutes les statues supprimées par ce projet de loi sont des statues de démocrates.

« Je pense que le projet de loi devrait aller plus loin. Il est peut-être temps que les démocrates changent le nom de leur parti. »

Le représentant Matt Rosendale était l’un de ceux qui ont voté contre la législation.

Il a déclaré: « Malheureusement, les démocrates, animés par les concepts de la théorie critique de la race de racisme structurel, de micro-agressions et d’États-Unis basés uniquement sur la suprématie blanche, ont choisi de supprimer les statues qui soulignent les échecs de notre Constitution d’avant 1861.

« Ne vous y trompez pas, ceux qui ont gagné l’Ouest et George Washington sont les prochains. »

Le projet de loi se dirige maintenant vers le Sénat, où les démocrates détiennent la majorité.

Un projet de loi similaire qui a été adopté par la Chambre l’année dernière n’a pas été adopté par le Sénat.

Les monuments et les statues des pères fondateurs du pays, et pas seulement les soldats confédérés, ont été de plus en plus ciblés par les manifestants après le meurtre de George Floyd.

Les statues enlevées retourneraient dans les États qui les ont envoyées.