La Chambre vote pour retirer les statues confédérées du Capitole

La Chambre a adopté mardi un projet de loi qui retirerait du Capitole les statues confédérées et le buste de Roger Taney, un ancien juge en chef connu pour sa tristement célèbre décision pro-esclavage.

La mesure a été adoptée à une écrasante majorité par un vote de 285-120.

La Chambre a approuvé la législation l’année dernière, mais elle n’a pas réussi à gagner du terrain au Sénat sous contrôle républicain. On ne sait pas s’il a maintenant suffisamment de soutien du GOP pour passer au Sénat détenu par les démocrates.

Lorsque les représentants ont réintroduit le projet de loi le mois dernier, le représentant Jim Clyburn, DS.C., a souligné les drapeaux confédérés et autres symboles de haine affichés par une foule pro-Trump lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole comme raison de remplacer les statues.

« Le 6 janvier, nous avons connu la division des drapeaux de bataille confédérés flottant à l’intérieur du Capitole des États-Unis. Pourtant, il reste encore des vestiges dans ce bâtiment sacré qui glorifient les gens et un mouvement qui a adopté ce drapeau et a cherché à diviser et à détruire notre grand pays , » Clyburn a déclaré dans un communiqué.

« Cette législation supprimera ces commémorations des lieux d’honneur et démontrera qu’en tant qu’Américains, nous ne célébrons pas ceux qui cherchent à nous diviser. »

La législation oblige les États à retirer et à remplacer toutes les statues ou bustes qui honorent ceux qui ont volontairement servi dans la Confédération de l’exposition publique au Capitole.

Les législateurs ont mis un accent particulier sur la suppression du buste de Taney, notant qu’il est l’auteur de la tristement célèbre décision « Dred Scott v. Sanford » qui déclarait que les Noirs américains ne pouvaient pas être citoyens américains. Le buste sera remplacé par celui de Thurgood Marshall, le premier juge noir de la Haute Cour.

« Le Dred Scott décision a été une tache sur notre histoire et représente l’héritage tragique de l’esclavage et du racisme qui ne devrait pas être célébré dans notre pays… Il est normal que nous honorions plutôt le juge Thurgood Marshall, un combattant pour la justice et l’inclusion, qui a cherché à faire avancer les droits civils mouvement », a déclaré le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., dans un communiqué.

D’autres statues et bustes importants qui seraient supprimés comprennent un statue de Jefferson Davis, qui a été président des États confédérés de 1861 à 1865, et Alexandre Stephens, qui a été vice-président de Davis.

En plus de débarrasser le Capitole des statues et des bustes confédérés, la législation intègre également la loi sur la suppression des monuments confédérés dirigée par la représentante Barbara Lee, D-Calif. Il ordonne la suppression des statues qui symbolisent « l’esclavage, la sédition et la ségrégation », y compris les statues de John C. Calhoun, Charles Brantley Aycock et James Paul Clarke, ont déclaré les démocrates lors de la publication du projet de loi.

La législation exige également que l’architecte du Capitole identifie d’autres statues ou bustes qui honorent la Confédération, qui seront retirés et renvoyés aux États qui les ont initialement envoyés.

L’adoption de la législation intervient après des manifestations à l’échelle nationale contre la justice raciale l’année dernière, provoquées par la mort de George Floyd, un homme noir qui a été assassiné par un officier blanc de Minneapolis, Derek Chauvin. La semaine dernière, Chauvin a été condamné à 22,5 ans de prison.

Les efforts pour retirer les monuments confédérés aux États-Unis se sont intensifiés après la mort de Floyd, avec près de 170 statues confédérées qui auraient été retirées en 2020 seulement, selon un rapport du Southern Poverty Law Center.