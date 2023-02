La Chambre vote pour retirer Ilhan Omar de la commission des affaires étrangères malgré le discours sincère “Je suis un Américain”

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les républicains de la Chambre ont voté pour évincer le représentant Ilhan Omar de la commission des affaires étrangères, malgré un discours sincère de la députée.

Peu de temps avant le vote, Mme Omar a prononcé un discours sincère sur la façon dont son identité américaine a été influencée par son enfance déchirée par la guerre.

« Je suis une Américaine, une Américaine qui a été envoyée ici par ses électeurs pour les représenter au Congrès. Un réfugié qui a survécu aux horreurs d’une guerre civile. Quelqu’un qui a passé son enfance dans un camp de réfugiés », a-t-elle déclaré. « Est-ce que quelqu’un est surpris que je sois pris pour cible ? Est-ce que quelqu’un est surpris que je sois en quelque sorte jugé indigne de parler de la politique étrangère américaine ou qu’ils me voient comme une voix puissante qui doit être silencieuse.

Les républicains ont cherché à retirer Mme Omar de la commission des affaires étrangères de la Chambre en raison de commentaires passés qu’ils ont interprétés comme antisémites. En 2019, elle a tweeté que les républicains voulaient condamner ses commentaires sur Israël parce que « tout tourne autour des Benjamins, bébé », une référence à Benjamin Franklin sur des billets de 100 $.

Mme Omar s’est par la suite excusée pour ses remarques.

Le président de la Chambre, Kevin McCarthy, avait déjà retiré les représentants démocrates Adam Schiff et Eric Swalwell de Californie du comité du renseignement de la Chambre.

Le président a le pouvoir discrétionnaire de révoquer les membres du comité du renseignement et aurait renvoyé M. Schiff, le plus grand démocrate du comité, en représailles aux paroles de M. Schiff lors de l’enquête sur les liens entre la campagne 2016 de l’ancien président Donald Trump et la Russie.

M. McCarthy a également renvoyé M. Swalwell après Axios a rapporté qu’un espion chinois avait tenté de cultiver une relation avec le membre du Congrès pendant plusieurs années, même si M. Swalwell n’aurait commis aucun acte répréhensible.

Mais le vote sur le représentant Omar intervient après que les démocrates de la Chambre ont voté pour retirer les représentants Marjorie Taylor Greene de Géorgie et Paul Gosar de l’Arizona de leurs comités l’année dernière. Tous les démocrates et 11 républicains ont voté pour destituer Mme Greene pour ses antécédents de commentaires racistes, antisémites et complotistes avant son élection au Congrès en 2020.

“Ce n’était pas ma décision d’avoir le vote mais, vous savez, elle a voté pour retirer les républicains des comités, donc vous récoltez ce que vous semez”, a déclaré la représentante Lauren Boebert du Colorado. L’indépendant.

Mais certains démocrates, dont de nombreux démocrates juifs tels que M. Schiff, le représentant Jan Schakowsky de l’Illinois et le représentant Dean Phillips du Minnesota, ont défendu Mme Omar.

Le représentant Ruben Gallego a déclaré L’indépendant c’était un témoignage de la faiblesse du leadership de M. McCarthy.

“Qu’il n’a pas de leadership, pas de colonne vertébrale pour tenir tête à son propre peuple et qu’il cible essentiellement les femmes noires à des fins politiques”, a-t-il déclaré.