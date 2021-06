La Chambre vote pour les retirer du Capitole

La Chambre a adopté une loi similaire l’année dernière, mais elle a stagné au Sénat sous contrôle républicain.

WASHINGTON – La Chambre a adopté un projet de loi mardi qui retirerait les statues confédérées du Capitole des États-Unis ainsi qu’un buste de l’ancien juge en chef de la Cour suprême qui a écrit la décision Dred Scott de 1857 qui refusait aux personnes asservies le droit d’être citoyens.

« Cet espace sacré, ce temple de la démocratie a été souillé depuis trop longtemps. Nous ne devons pas oublier l’histoire. Nous devons apprendre de l’histoire. Mais nous ne devons pas honorer ce qui souille les principes que nous défendons », House Le chef de la majorité, Steny Hoyer, D-Md., a déclaré à la Chambre avant le vote. « Il est temps de retirer ces symboles de l’esclavage, de la ségrégation et de la sédition de ces salles. »

Le projet de loi a été adopté par 285 voix contre 120. Tous les démocrates présents et 67 républicains ont voté pour. Le projet de loi est renvoyé au Sénat pour examen, où il aurait besoin de 10 sénateurs républicains pour rejoindre chaque démocrate pour passer la chambre haute.

La législation obligerait les États à retirer et à remplacer toutes les statues honorant les membres de la Confédération dans la National Statuary Hall Collection du Capitole en interdisant « les personnes qui ont servi comme officier ou volontairement avec les États confédérés d’Amérique ou des forces militaires ou du gouvernement de un État alors que l’État était en rébellion contre les États-Unis » de la collection.

Bien qu’un certain nombre de républicains aient soutenu le projet de loi, ils ont utilisé le débat pour souligner que les démocrates représentaient le Sud pendant la guerre civile et l’ère de Jim Crow. Le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, D-Calif., a critiqué les démocrates comme des hypocrites sur la race.

« Le Parti démocrate a doublé ce que je considère comme cette histoire honteuse en remplaçant le racisme du passé par le racisme de la théorie critique de la race », a-t-il déclaré, faisant référence à l’universitaire. examen du racisme systémique dans la vie américaine qui est devenu un cri de ralliement pour les conservateurs.

La Chambre a adopté une loi similaire l’année dernière, mais elle a stagné au Sénat sous contrôle républicain. Il a une plus grande chance de passage maintenant que les démocrates détiennent la majorité.

Hoyer a réintroduit la législation en mai, déclarant : « Il n’est jamais trop tard pour faire ce qu’il faut, et cette législation permettrait de réparer un tort historique tout en garantissant que notre Capitole reflète les principes et les idéaux de ce que les Américains défendent.

Chaque État contribue à deux statues de personnes d’importance historique qui seront exposées dans le National Statuary Hall du Capitole, allant du héros de la guerre révolutionnaire Ethan Allen du Vermont au militant des droits des personnes handicapées. Helen Keller de l’Alabama.

Les statues comprennent des ségrégationnistes notables

Le projet de loi demande le retrait d’un buste de l’ancien juge en chef de la Cour suprême Roger Taney, qui a rédigé la décision Dred Scott en 1857, qui a déclaré que les esclaves n’étaient pas des citoyens et n’avaient pas le droit de poursuivre.

« Pourquoi devraient-ils occuper une place d’honneur et de révérence dans ce bâtiment ? » a déclaré le représentant Jamie Raskin, D-Md., qui a noté que la ville natale de Taney, Frederick, dans le Maryland, avait retiré la statue de son fils natif il y a cinq ans.

« Au nom de l’intention initiale, le juge Taney a transformé notre Constitution en un pacte d’homme blanc », a déclaré Raskin. « Il a déshonoré la Cour suprême. Il faudrait la guerre civile, les amendements de la reconstruction et le mouvement des droits civiquespour démanteler la constitution de la suprématie blanche. »

Le buste de Taney, qui se trouve à l’intérieur de l’ancienne chambre de la Cour suprême du Capitole, serait remplacé par celui de Thurgood Marshall, le premier juge de la Cour suprême afro-américaine.

Le représentant Glenn Grothman, R-Wis., a déclaré qu’il s’opposait au projet de loi en raison du soutien de Marshall à Roe v. Wade, la décision qui a légalisé l’avortement en 1973.

« Je le considérerai toujours comme (…) le gars qui a en quelque sorte mis le pied sur le gaz et légalisé l’avortement tardif », a-t-il déclaré.

Le projet de loi supprimerait les statues de l’ancien vice-présidentJohn Calhoun, gouverneur de Caroline du Nord.Charles Aycock et le sénateur de l’Arkansas John Clarke, que la législation identifie comme jouant un rôle majeur dans la défense de l’esclavage et de la ségrégation.

Si les statues étaient fournies par un État – par exemple, Calhoun a été fournie par la Caroline du Sud – l’architecte du Capitole, le bureau chargé de préserver le Capitole, les renverrait. Les États seraient autorisés à remplacer les statues.

« Ce que nous devrions faire aujourd’hui, c’est reléguer ces statues à la poubelle de l’histoire », a déclaré le représentant James Clyburn, DS.C.

Tout buste ou statue retiré et n’appartenant pas à un État serait laissé à l’architecte du Capitole.

Les monuments confédérés sont réapparus en tant que point d’éclair national depuis la mort de Floyd : plus de 90 monuments confédérés ont été démolis ou déplacés des espaces publics en 2020, selon les données de février du Southern Poverty Law Center.

Près de 800 monuments confédérés se trouvaient aux États-Unis au début de 2020, un nombre qui est tombé à environ 700 à la fin de l’année dernière.

Histoire des statues confédérées

Comme d’autres symboles de la Confédération, ces monuments commémoratifs sont défendus depuis des générations en tant que pièces du patrimoine du Sud ou artefacts de l’histoire. Mais pour beaucoup de gens, ce sont des rappels de discrimination raciale et d’oppression violente qui n’ont jamais disparu.

Hoyer a déclaré mardi que la législation « est de déshonorer la haine ».

« Nous ne pouvons pas oublier que nous avions de la haine. Nous ne pouvons pas oublier que la ségrégation et l’esclavage ont existé, et nous ne le devrions pas non plus, mais nous ne devons pas honorer ceux qui ont poursuivi ces efforts, en particulier pendant la guerre civile et avant la guerre civile », a-t-il déclaré. . « Nous ne pouvons pas changer l’histoire, mais nous pouvons certainement dire clairement ce que nous honorons et ce que nous n’honorons pas. Les symboles de l’esclavage, de la sédition et de la ségrégation n’ont pas leur place dans les salles du Congrès. »

Le Capitole compte 10 statues confédérées, dont quelques-unes sont déjà en train d’être retirées et remplacées par les États qui les ont envoyées.

Une statue du général confédéré Robert E. Lee qui se tenait dans le Capitole des États-Unis au nom de l’État de Virginie pendant 111 ans a été retirée et emmenée dans un musée à Richmond en décembre, à la demande des chefs d’État.

En 2020, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a ordonné la suppression de quatre portraits dans le Capitole des États-Unis d’anciens présidents de la Chambre qui ont servi dans la Confédération.

De nombreux manifestants et militants ont demandé la suppression deLes statues confédérées dans les villes du pays et le changement de nom des bases militaires honorant les chefs militaires confédérés, et les républicains ont exprimé une certaine ouverture.

Le représentant Barry Loudermilk, R-Ga., a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le processus dans lequel la législation a été présentée et comment elle supprimerait les statues.

« Mon opposition à ce projet de loi n’est pas due à l’objectif que nous essayons d’atteindre, mais c’est la façon dont la majorité continue de contourner la procédure dans cet organe pour le deuxième Congrès consécutif », a déclaré Loudermilk.

D’autres républicains, dont l’ancien président Donald Trump, ont dénoncé avec véhémence les changements.

Certains sénateurs républicains ont exprimé leur hésitation à retirer les statues, comme le chef de la minorité Mitch McConnell, R-Ky., qui a déclaré en 2020: « Ce que je pense est clairement un pont trop loin, c’est ce non-sens que nous devons aérer le Capitole et éliminez tous ceux qui, il y a des années, avaient un lien avec l’esclavage. »

Le Sénat a adopté à une écrasante majorité un énorme projet de loi sur la défense en juillet dernier qui comprenait le retrait des noms confédérés des bases militaires.

