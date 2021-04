Soutenue par le président Biden, la Chambre a adopté un projet de loi qui ferait de Washington, un État et, avec lui, verrouillerait le contrôle du Parti démocrate sur le Congrès. Cependant, le projet de loi fait face à une bataille difficile au Sénat.

La Chambre des représentants contrôlée par les démocrates a voté jeudi l’adoption du HR. 51, un projet de loi qui verrait l’État de Washington, Douglass Commonwealth, devenir le 51e État américain et le plus récent État admis à l’union depuis Hawaï en 1959. Le projet de loi a été adopté par un vote de 216-208.

Certains militants du district de Columbia ont longtemps fait pression pour obtenir la création d’un État, mais leur cause était généralement considérée comme marginale, d’autant plus que la Constitution américaine exige que la capitale de la nation soit située dans un district fédéral, sous le contrôle direct du Congrès. et séparé de tout autre état. Pour contourner cela, HR. 51 propose de réduire le district fédéral à une toute petite parcelle de terre englobant la Maison Blanche, la Cour suprême et le Capitole.





La cause de l’État a maintenant le soutien de l’administration Biden, qui a publié mercredi une déclaration dénonçant la situation actuelle comme un «Déni de l’autonomie gouvernementale» pour les plus de 700000 habitants du district, et affirmant que l’État «Rendre notre Union plus forte et plus juste.»

En adoptant le projet de loi, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi (D-Californie) a déclaré qu’il le ferait «Remédier enfin à cette situation injuste, inégale et antidémocratique.» Les républicains, en revanche, ont décrié le projet de loi comme un «Prise de pouvoir», selon les mots du leader de la minorité Kevin McCarthy.

«Les démocrates ne peuvent pas faire passer leur programme radical par le biais du Congrès, alors ils essaient de faire la cour et de faire de DC un État», Le représentant du Colorado Ken Buck (à droite) a tweeté jeudi.

Le régime d’État des démocrates à Washington concerne deux choses: la consolidation du pouvoir et la mise en œuvre de politiques radicales. Le peuple américain voit à travers cette prise de pouvoir flagrante. – Kevin McCarthy (@GOPLeader) 22 avril 2021

Les résidents de DC paient plus d’impôts fédéraux que 21 États, ont un budget plus important que 12 États et ont une population supérieure à deux États. La Chambre adoptera la loi sur l’admission de Washington, DC afin que les résidents soient plus près d’obtenir les droits pour lesquels ils se battent et qu’ils méritent. pic.twitter.com/OWEQcKRsRu – Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 22 avril 2021

Pour les démocrates, le statut d’État présente des avantages politiques distincts. D’une part, le nouvel État obtiendrait deux sièges au Sénat, et ces sièges seraient presque certainement occupés par des démocrates. Les trois votes électoraux du futur État seraient également un verrou, étant donné que le district n’a jamais dans son histoire voté pour un candidat républicain à la présidentielle.

Cependant, le Sénat fait obstacle. Les démocrates y détiennent une majorité à un siège, une fois que le vote décisif de la vice-présidente Kamala Harris aura été pris en compte. Cependant, l’admission de DC au syndicat nécessiterait une majorité de 60 voix, à moins que les démocrates ne suppriment les règles d’obstruction systématique de la chambre haute.

Et le sénateur Joe Manchin, de Virginie-Occidentale, fait obstacle à la fois à la réforme de l’État et de l’obstruction systématique. Démocrate représentant un État solidement républicain, Manchin s’est prononcé à plusieurs reprises contre la fin de l’obstruction systématique et il est peu probable qu’il vote pour la création d’un État. Sans Mandchin, les démocrates perdent leur majorité au Sénat et Mandchin sera en fonction au moins jusqu’en novembre prochain. Kyrsten Sinema de l’Arizona soutient également l’obstruction systématique et n’est pas un vote infaillible pour l’État de Washington.





Dynamisés par leur retour au pouvoir, les démocrates ne seront probablement pas dissuadés, et HR. 51 comprend également d’autres mesures partisanes qui ont été annulées comme une campagne de peur républicaine avant l’élection de Biden. Un ajout fédéraliserait les règles électorales, tandis qu’une proposition du Congrès vise à étendre la Cour suprême des États-Unis à 13 juges – vraisemblablement pour que son ratio actuel de 6: 3 en faveur des juges « conservateurs » soit ramené à 7: 6 dans l’autre sens. L’administration Biden n’a pas ouvertement soutenu la proposition, mais Biden a récemment signé un décret visant à réévaluer le «Composition et taille» de la cour.

