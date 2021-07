La Chambre vote pour élargir et accélérer le processus de visa pour les Afghans qui ont aidé les États-Unis pendant la guerre

La Chambre a approuvé jeudi une législation qui élargira et accélérera le programme spécial de visa d’immigrant pour les Afghans qui ont aidé les forces américaines et de la coalition et pourraient faire face aux représailles des talibans.

Le projet de loi a été adopté à une écrasante majorité lors d’un vote par 407 contre 16, tous les « non » provenant des républicains. Il va maintenant passer au Sénat.

Le vote intervient alors que les forces américaines et de la coalition approchent de la fin de leur retrait d’Afghanistan. Des milliers d’Afghans qui ont aidé les États-Unis et l’OTAN pendant la plus longue guerre des États-Unis attendent l’approbation de leur demande de visa alors que les talibans continuent de s’emparer de plus de territoire dans ce pays déchiré par la guerre.

« L’expression vie et mort est souvent utilisée dans cette enceinte. Mais ce projet de loi est vraiment celui de milliers de nos amis afghans. Les talibans ont l’intention de traquer et de tuer les Afghans qui ont servi aux côtés des Américains au cours des 20 dernières années », a déclaré Représentant Jason Crow, D-Colo., qui a présenté le projet de loi le mois dernier avec 24 membres bipartites du Congrès, à l’étage de la Chambre avant le vote.

« Certains membres de cet organe, dont moi, ne seraient peut-être pas ici aujourd’hui sans le service et le sacrifice des Afghans qui ont répondu à l’appel pour servir côte à côte avec nous », a déclaré Crow, qui a effectué trois périodes de service en Irak et en Afghanistan en tant que ancien garde forestier de l’armée.

Le projet de loi, surnommé la Loi sur les alliés, augmenterait le nombre de visas d’immigrant spéciaux, ou SIV, pour les Afghans de 8 000 supplémentaires.

Cela supprimerait également les exigences de demande contraignantes qui ralentissent le processus SIV afghan. Cela comprend une « déclaration sous serment crédible » qui oblige les candidats à prouver qu’ils sont menacés de travailler pour le gouvernement américain, et une exigence qui limite le champ des candidats qualifiés.

La loi sur les alliés fait partie d’une série de projets de loi bipartites qui visent à faciliter le processus de visa dans le cadre du programme afghan SIV établi en 2009. Le mois dernier, la Chambre a adopté un autre projet de loi qui permettrait aux alliés afghans de subir un examen médical aux États-Unis plutôt que dans une seule clinique à Kaboul, en Afghanistan.

L’adoption par la Chambre de la loi sur les alliés intervient également alors que l’administration Biden va de l’avant avec des plans visant à évacuer les candidats SIV éligibles vers un endroit sûr pendant que leurs demandes sont traitées.

Les États-Unis travaillent avec leurs alliés pour sécuriser plusieurs emplacements à l’étranger pour environ 4 000 ressortissants afghans et leurs familles dans le cadre de l’opération Allies Refuge. Les candidats qui approchent de la fin de leur processus de visa seront évacués vers la garnison de l’armée américaine à Fort Lee, en Virginie, pendant environ sept à dix jours, selon un haut responsable du département d’État.

Le responsable a ajouté que les personnes éligibles pour un vol d’évacuation doivent se rendre à Kaboul par elles-mêmes en raison de la présence limitée des États-Unis en Afghanistan.

La semaine dernière, Biden a annoncé le début des vols d’évacuation ce mois-ci pour les ressortissants afghans et leurs familles qui ont aidé les forces de la coalition.

En avril, Biden a annoncé un retrait complet des troupes américaines d’Afghanistan d’ici le 11 septembre, mettant ainsi fin à la plus longue guerre des États-Unis. Biden a déclaré la semaine dernière que la mission militaire américaine en Afghanistan se terminerait le 31 août.

« Nous ne sommes pas allés en Afghanistan pour construire une nation », a déclaré Biden dans des remarques à la Maison Blanche. « C’est aux Afghans de prendre les décisions concernant l’avenir de leur pays. »

Le Pentagone a également annoncé mercredi qu’il avait achevé plus de 95% de la tâche de retrait d’Afghanistan.