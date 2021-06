La Chambre vote pour accélérer le traitement des visas pour les Afghans qui ont aidé les États-Unis

La Chambre a approuvé mardi une législation qui accélérera le processus de visa pour les Afghans qui ont travaillé pour l’armée américaine ou l’OTAN à venir aux États-Unis

le mesure adopté par 366-46 et ira maintenant au Sénat.

En vertu de la législation, les Afghans qui ont travaillé avec les troupes américaines en tant qu’interprètes, chauffeurs et autres postes n’auront plus à subir un examen médical en Afghanistan pour se qualifier pour un visa d’immigrant spécial, ou SIV. Au lieu de cela, ils seront autorisés à passer un examen aux États-Unis dans les 30 jours suivant leur arrivée.

De nombreux Afghans ont été contraints de parcourir de longues distances pour passer l’examen médical dans une seule clinique à Kaboul, ce qui est coûteux, dangereux et un « sérieux retard » dans le processus de visa, selon une déclaration présentant la législation en mai. La levée de l’exigence en Afghanistan devrait accélérer le processus SIV et garantir que les Afghans peuvent passer un examen médical en toute sécurité.

La législation est le premier d’une série de projets de loi bipartites qui visent à faciliter le processus de visa dans le cadre du programme afghan SIV établi en 2009 et à protéger les Afghans et leurs familles qui font face à la menace de représailles des talibans. Les représentants Jason Crow, D-Colo., et Brad Wenstrup, RO.H., ont présenté la législation en mai.

« Nous ne pouvons pas permettre à une bureaucratie lente de coûter la vie à des Afghans qui ont servi aux côtés de nos hommes et de nos femmes. … Au combat et dans une zone de guerre, chaque heure compte. Les minutes semblent être des heures, les jours comme une semaine. Un mois en sauvera beaucoup, beaucoup vies », a déclaré Crow dans un communiqué publié mardi.

Une facture séparée présenté par Crow et les membres du groupe de travail Honorer nos promesses plus tôt ce mois-ci augmenterait le plafond SIV afghan de 8 000 visas et supprimerait certaines exigences de demande, y compris la «déclaration sous serment crédible» qui exige des candidats qu’ils prouvent qu’ils sont menacés de travailler pour le gouvernement américain. Le projet de loi devrait être voté à la Chambre dès cette semaine.

Plus tôt ce mois-ci, l’ambassade des États-Unis à Kaboul a été mise en quarantaine alors que les cas de Covid augmentent en Afghanistan, poussant le système de santé fragile du pays à ses limites et entravant le statut de visa pour des milliers d’Afghans qui ont aidé l’armée américaine pendant le conflit.

Les législateurs de Capitol Hill ont déjà exprimé leur inquiétude quant à savoir si l’arriéré de plus de 10 000 traducteurs afghans et de leurs familles serait éliminé avant que les troupes américaines restantes ne se retirent du pays las de la guerre.